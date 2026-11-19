국민 10명 중 7명은 항생제가 감기 치료에 도움이 된다고 '잘못' 인식하는 것으로 나타났다는 조사 결과가 나왔다. 게티이미지뱅크

국민 10명 중 7명은 항생제가 감기 치료에 도움이 된다고 생각하는 등 항생제에 대한 잘못된 인식이 여전한 것으로 나타났다.

항생제의 정확한 용도를 알고 있는 응답자는 4명 중 1명에 불과했으며, 복용 중 증상이 나아지면 임의로 복용을 중단한 경험이 있다는 응답도 상당수였다.

질병관리청은 ‘세계 항생제 내성 인식 주간(11월 18~24일)’을 맞아 일반인 1000명을 대상으로 실시한 ‘2026년 항생제 내성 인식도 조사’ 결과를 18일 공개했다.

조사 결과 항생제의 용도를 ‘세균 감염 질환’ 치료라고 정확히 알고 있는 응답자는 26.4%에 그쳤다. 반면 57.8%는 항생제를 세균과 바이러스 감염 질환 모두에 사용한다고 답했으며, 바이러스 감염 질환 치료에 사용한다는 응답도 7.2%였다.

특히 항생제가 감기 치료에 도움이 된다고 생각하는 응답자는 71.4%에 달했다. 이 가운데 ‘그렇다’는 응답이 66.5%, ‘매우 그렇다’는 응답이 4.9%였다.

항생제 복용 습관에서도 잘못된 인식이 확인됐다. 항생제를 복용하다 증상이 나아져 임의로 복용을 중단한 경험이 있다는 응답자는 66.2%였다.

항생제는 처방에 따라 정해진 용법과 기간을 지켜 복용해야 한다. 임의로 복용을 중단하거나 용량을 조절하면 감염이 충분히 치료되지 않을 수 있어 의료진의 지시에 따라 복용하는 것이 중요하다.

항생제 내성과 관련한 인식도 부족한 것으로 조사됐다. 식물이나 환경에도 항생제가 존재할 수 있다는 사실을 정확히 알지 못한 응답자는 22.1%였으며, 항생제 내성균이 사람 간 전파될 수 있다는 사실을 모르는 응답자도 39.1%에 달했다.

항생제 내성은 세균이 항생제에 저항성을 갖게 돼 약물이 더 이상 효과적으로 작용하지 않고 감염 치료가 어려워지는 현상이다. 세계보건기구(WHO)는 2019년 항생제 내성을 인류가 직면한 10대 공중보건 위협 중 하나로 선정했다.

질병청은 항생제 내성 예방을 위해 사람과 동물, 식물, 식품, 환경의 건강이 서로 연결돼 있다는 원헬스(One Health) 관점에서 대국민 홍보를 진행한다.

올해 캠페인 슬로건은 ‘나부터 바른 복용, 다 함께 내성 예방’이다. 항생제 내성 예방의 중요성을 알리고 국민의 올바른 항생제 사용 인식을 높이는 데 초점을 맞췄다.

질병청은 항생제 내성 예방 수칙을 담은 포스터와 리플릿을 배포하고, 관련 포스터를 사회관계망서비스(SNS)에도 게시할 예정이다.

서울시 관내 초등학교 5곳은 항생제 내성 예방 실천 시범학교로 선정해 학생과 교사를 대상으로 교육과 참여형 활동을 진행하는 등 예방 인식 확산에 나선다.

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