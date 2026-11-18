편의점업계가 군 장병과 사회복무요원 등을 대상으로 할인 혜택을 확대하고 있다. 상품 가격을 깎아주거나 전용 결제 서비스를 도입하는 방식이다. 군 복무 중인 청년뿐 아니라 국가유공자와 제대군인까지 지원 대상을 넓히는 움직임도 나타나고 있다.

병무청 제공

18일 유통업계에 따르면 세븐일레븐을 운영하는 코리아세븐은 이날 병무청과 사회복무요원 복지 증진 및 병역의무자 예우 확대를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약에 따라 복무 중인 사회복무요원은 전국 세븐일레븐 매장에서 상품 구매 시 할인 혜택을 받을 수 있게 된다. 다만 할인 서비스가 곧바로 시작되는 것은 아니다. 대상자 확인 절차와 할인시스템 구축 등 관련 작업이 완료된 뒤 시행될 예정이다.

구체적인 할인 품목과 할인율, 이용 방법도 아직 공개되지 않았다. 코리아세븐과 병무청은 사회복무요원이 매장에서 편리하게 할인받을 수 있도록 시스템 운영과 홍보에 협력하기로 했다.

세븐일레븐이 병역의무자를 위한 할인 서비스를 추진한 것은 이번이 처음은 아니다.

지난 2023년에는 현역 군 장병을 대상으로 나라사랑포털 모바일 애플리케이션과 연계한 할인 서비스를 도입했다. 현역 장병 전용 간편결제 서비스인 나라사랑페이로 푸드 상품을 결제하면 5%를 현장에서 할인해 주는 방식이다.

지원 대상도 넓혀 왔다. 지난해 11월에는 국가보훈부가 추진하는 '모두의 보훈 마켓'에 첫 참여업체로 이름을 올렸다. 국가유공자 등 보훈대상자가 전국 약 1만2000개 세븐일레븐 매장에서 상품을 구매할 때 하루 2만원 한도 내에서 상품별 최대 15% 할인받을 수 있도록 한 것이다.

이번 사회복무요원 할인 협약까지 더해지면서 현역 장병과 보훈대상자에 이어 사회복무요원으로 지원 범위를 확대하는 모습이다.

CU도 군 장병을 겨냥한 할인과 지원 행사를 진행하고 있다.

BGF리테일이 운영하는 CU는 지난달 1일 국군의 날을 맞아 하나은행·하나카드와 함께 군 장병 응원 캠페인을 진행했다. 국군의 날 당일 하나나라사랑카드로 CU 행사상품을 결제하면 전월 카드 이용 실적과 관계없이 30% 할인 혜택을 제공했다.

할인 행사와 함께 모바일 앱 포켓CU를 활용한 '우리 부대 응원 캠페인'도 진행했다. 고객들이 응원하는 부대에 투표하면 가장 많은 응원을 받은 부대에 간식차 등을 지원하는 행사다.

실제로 지난달 진행된 캠페인에서 선정된 공군 제10전투비행단에는 이달 위문품이 전달됐다. 고객 참여를 군 장병 지원으로 연결한 사례다.

GS25를 운영하는 GS리테일도 군 장병과 군인 가족을 대상으로 지원 사업을 펼쳐 왔다.

GS리테일은 2024년 국방부와 군 장병 및 군인 가족의 복지 증진을 위한 업무협약을 맺었다. 국군의 날과 군인 가족의 날을 알리는 캠페인을 진행하고 장병 대상 문화행사, 전역 예정 장병의 취업·창업 교육 등을 지원하는 내용이다.

당시 GS25는 국군의 날 관련 상품 행사를 진행하는 한편, 전역 장병이 GS25 편의점 창업에 나설 경우 가맹비 할인 혜택을 제공하기로 했다. 군 복무 중 소비 혜택에 그치지 않고 전역 이후 창업 지원까지 사업 범위를 넓힌 것이다.

편의점 할인은 나라사랑카드와도 연결된다. 올해 시작된 3기 나라사랑카드 사업에는 신한은행과 IBK기업은행, 하나은행이 참여하고 있다.

신한은행 나라사랑카드는 GS25와 CU에서 20% 할인 혜택을 제공하는 구조다. IBK기업은행 나라사랑카드는 GS25와 CU, 이마트24에서 10% 청구할인을 제공한다. 다만 카드별 할인 한도와 이용 조건이 달라 실제 혜택을 받기 전 확인이 필요하다.

편의점업계가 카드사·은행과 제휴해 할인 혜택을 제공하고, 군 장병은 복무 중 사용하는 결제 수단으로 일상 소비에서 할인받는 구조다. 유통업체 입장에서는 젊은 고객과의 접점을 늘릴 수 있다는 점에서도 의미가 있다.

군 장병을 대상으로 한 혜택은 외식업계에서도 확대되고 있다.

샤브샤브 뷔페 브랜드 샤브올데이는 군인과 경찰, 소방관 등을 대상으로 결제 금액의 10%를 할인해 주는 '올데이 히어로즈' 행사를 올해 말까지 진행한다.

제복을 착용하거나 공무원증, 휴가증 등 신분을 확인할 수 있는 자료를 제시하면 일행까지 할인 혜택을 받을 수 있다. 군인 방문이 많은 경기 양주회암점에서는 지난 8월 13일부터 9월 23일까지 군인 일행 200팀 이상이 할인 혜택을 이용한 것으로 집계됐다.

한국맥도날드도 지난달 국군의 날을 맞아 육군 제39보병사단 장병들에게 햄버거 600인분을 전달했다. 경남 거제 지역 수해 복구에 참여한 장병들을 응원하고 싶다는 가족의 사연을 계기로 마련된 행사다. 거제와 통영, 창원 등 인근 지역 매장 5곳이 참여했다.

파파이스는 지난달 5일까지 전국 매장을 찾은 현역 장병과 직업군인에게 치킨샌드위치 세트를 무료로 제공했다. 휴가증이나 외출·외박증, 복무확인서 등을 통해 군인 신분을 확인하는 방식이었다.

커피 브랜드 테라로사 역시 국군의 날을 맞아 육·해·공군 4개 부대에 자체 브랜드 아이스크림 2만개를 지원했다.

이처럼 유통업계의 군 장병 지원 방식은 상시 할인과 특정 기념일 행사, 물품 후원 등으로 나뉜다. 편의점은 일상 소비와 연결된 가격 할인에 집중하는 반면, 외식업계는 식사 할인이나 무료 메뉴 제공 등을 통해 군 장병 지원에 참여하고 있다.

업계에서는 병역의무자를 대상으로 한 지원이 일회성 후원에서 일상 소비 혜택으로 넓어지고 있다는 점에 주목하고 있다. 세븐일레븐의 사회복무요원 할인까지 시행되면 군 장병뿐 아니라 공공기관과 사회복지시설 등에서 복무하는 청년들도 편의점에서 할인 혜택을 받을 수 있게 된다.

앞으로는 할인율뿐 아니라 적용 품목과 이용 한도, 인증 절차 등이 실제 소비자가 체감하는 혜택을 좌우할 것으로 보인다.

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