왼쪽부터 트리플에스 김유연·배우 한가인·가수 규현. 뉴시스

2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 맞아 수험생 시기를 겪은 연예인들의 이야기가 재조명되고 있다. 삼수 끝에 이화여대 사범대에 입학한 현역 아이돌부터 수능 380점과 상위 5%로 고득점을 기록한 배우와 가수까지, 치열한 입시 관문을 거친 이들의 이야기를 짚어봤다.

◆‘이과 가오’로 삼수 끝 이대 합격…‘입시 전문돌’ 김유연

세화여고 교복을 입고 있는 김유연. 트리플에스 인스타그램 캡처

그룹 트리플에스 멤버 김유연은 삼수 만에 정시로 이화여대 과학교육과에 합격한 현역 아이돌이다. 강남 8학군 내 자율형사립고인 세화여고를 졸업한 그는 유튜버 미미미누의 채널에서 입시 과정을 솔직하게 털어놨다.

김유연은 어린 시절 영어 시험과 국어 글짓기에서 상을 받을 정도로 문과 성향이 강했다. 그러나 고교 시절 이과를 택했고 수학 가형 성적이 발목을 잡았음에도 초심을 꺾지 않았다. 김유연은 “문과로 전향하면 연고대에 갈 수 있다는 주변의 권유도 많았지만 당시 ‘이과 가오(자존심)’가 있었다”며 “그게 저를 삼수까지 이끌었다”고 회상했다.

2021년 이른바 ‘코로나 학번’으로 이화여대에 진학한 김유연은 비대면 영어 수업을 듣다가 “내가 왜 관심 없는 걸 억지로 듣고 있을까”라는 생각이 들었다. 이후 블랙핑크의 다큐멘터리 영상을 본 뒤 어렸을 적 꿈이 떠올라 오디션에 지원하면서 본격적으로 아이돌의 길에 들어섰다.

트리플에스로 데뷔한 후에는 수능을 앞둔 수험생들에게 건넨 현실적인 조언이 화제를 모았다. 김유연은 팬들과의 소통 라이브에서 “100일 전에 갑자기 정신을 차려 잘 보는 기적은 없지만 꾸준히 해오던 사람이라면 성적이 변할 수 있다”며 과학탐구 과목별 추천 강사와 공부법을 짚었다. 해당 장면이 담긴 유튜브 숏츠 영상은 조회수 412만회와 ‘좋아요’ 11만개를 기록하며 “이렇게 구체적으로 조언하는 아이돌은 처음”이라는 반응을 얻었다.

2027학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가 국어 23번 문항 풀이를 하고 있는 김유연(오른쪽)과 답을 듣고 놀란 미미미누. 유튜브 채널 미미미누 캡처

김유연은 최근까지도 여전한 실력을 뽐냈다. 그는 지난달 말 미미미누 채널에 다시 출연해 2027학년도 수능 9월 모의평가 국어 영역 고난도 문항을 즉석에서 풀어냈다. 김유연은 “시적 상황과 비유를 분리해서 읽어야 한다”며 출제자의 함정까지 정확히 짚어내 현역 입시생 못지않은 문제 풀이 실력을 입증했다.

◆전교 5등에 수능 380점…자타공인 ‘모범생’ 한가인

2000년 고등학교 3학년 때 KBS1 ‘도전 골든벨’에 출연한 한가인. 유튜브 채널 ‘KBS StarTV: 인물사전’ 캡처

수능 고득점 연예인으로는 한가인(본명 김현주)이 꼽힌다. 한가인은 수능이 400점 만점이던 시기 380점을 맞았다. 전 과목에서 손에 꼽을 정도로만 문제를 틀린 셈이다.

당시 한가인은 수능 성적이 평소 모의고사보다 낮게 나와 목표였던 의대 대신 경희대 관광경영학과에 진학했다. 2022년 SBS ‘써클 하우스’에서 한가인은 “아직도 한 달에 한 번은 수능 보는 꿈을 꾼다”며 “그때 수능이 좀 쉬웠다. 압박감과 몇 년 준비한 시험이 하루 만에 결정되는 부담감 때문에 어릴 때 힘들었던 것 같다”고 털어놓았다.

수능 380점·이과 반 1등을 했던 한가인의 고등학생 시절 모습. 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’ 캡처

한가인은 수능 성적이 좋았을 뿐 아니라 배화여고 재학 시절 전교 5등까지 했던 모범생이었다. 30~40분 거리의 통학 시간이 아까워 학교 앞 고시원에 들어가 공부할 정도로 열정이 남달랐으며 고등학교 3학년 때는 KBS1 ‘도전 골든벨’에 출연해 최종 14인까지 살아남기도 했다.

지난해 한가인의 유튜브 채널 ‘자유부인 한가인’에 출연한 당시 고등학교 3학년 담임 선생님은 “수업 시간에 절대 졸지 않는 학생 중 하나였다”며 “(담당 과목인) 국어 성적도 좋았다”고 증언했다.

또 선생님은 “이과 반이 당시 세 반이었는데 그중 전체 1등도 했다”고 치켜세웠다. 이에 한가인이 “진짜 공부 잘하는 친구가 있었는데 그 애가 늘 1등을 했다”며 겸손한 모습을 보이자 선생님은 “현주가 또 뺏기도 했다”고 덧붙여 훈훈함을 자아냈다.

◆중이염·부담감 뚫고 수능 상위 5%…‘원조 뇌섹돌’ 규현

경희대 포스트모던음악학 학·석사를 졸업한 규현. 규현 인스타그램 캡처

그룹 슈퍼주니어 멤버 규현도 수능을 치르고 경희대 포스트모던음악학과에 입학해 연예계 수능 고득점자 중 한 명으로 꼽힌다.

규현은 학원 원장인 아버지 밑에서 엄격하게 학업을 이어갔다. 그는 지난해 유튜브 채널 ‘테오’의 ‘살롱드립2’에서 “학창 시절 내내 ‘네가 대학을 못 가면 우리 학원은 망한다’는 이야기를 들었다”며 “선생님과 아버지와 학원의 모든 기대를 등에 업고 공부를 했다”고 밝혔다.

학원 원장을 지낸 아버지 밑에서 대학에 대한 부담감을 느꼈던 규현. 유튜브 채널 ‘TEO 테오’ 캡처

2016년 MBC FM4U ‘정오의 희망곡 김신영입니다’에서는 “수능 성적이 상위 5%라던데”라는 김신영의 질문에 “수능 점수 그대로 대학에 입학했다”며 “아버지가 인터뷰하시면서 점수를 흘리신 것 같다”고 말했다.

규현은 학창 시절 수학경시대회와 올림피아드 대회에서 상을 받기도 했다. 수능 전 중이염을 앓다가 당일에 터져 영어 듣기평가에서 고전하기도 했지만 결국 상위 5% 이내라는 고득점을 기록하며 대학에 입학했다. 이후 아이돌 활동과 대학 생활을 병행하며 학점을 모두 이수하고 자신의 활동과 관련된 주제로 논문과 포트폴리오를 제출해 교수들로부터 호평을 받으며 졸업했다.

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