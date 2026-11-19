1950년 북한의 기습 남침으로 6·25 전쟁이 터졌을 때 서울 태릉 육군사관학교는 두 기수 생도 539명이 재학 중이었다. ‘생도 1기’로 불린 이들은 졸업 및 임관까지 불과 보름 남은 시점이었다. 후배인 ‘생도 2기’는 입교 후 겨우 20여일 지나 ‘군인’으로 불리기에 미흡한 점이 많았다. 하지만 한국군에 없는 전차(탱크)를 앞세운 적군이 파죽지세로 서울을 향해 진격하는데, ‘피(被)교육생’이란 이유만으로 전투에서 열외시킬 수도 없는 노릇이었다. 육군 지휘부의 특명으로 일명 ‘생도전투대대’라는 부대가 급히 편성돼 최전선에 투입됐다. 그들은 서울의 북쪽 관문인 태릉 일대에서도 목숨을 걸고 북한군과 싸웠다. 1953년 정전협정 체결까지 생도 1·2기 출신은 전체 정원의 45%가 넘는 245명이 전사했다.

흔히 ‘화랑대’로 불리는 서울 태릉 육군사관학교 정문 모습. 최상수 기자

오늘날 육사가 태릉에 자리를 잡은 것은 8·15 광복 이듬해인 1946년으로 거슬러 올라간다. 해방 조국에 강력한 군대가 필요하다는 점은 민족 지도자 모두가 동의하는 바였다. 이에 육군의 전신인 ‘남조선국방경비대’(조선경비대)와 그 간부들을 육성할 ‘남조선국방경비사관학교’(조선경비사관학교)가 차례로 태릉에 들어섰다. 6·25 전쟁이 막바지에 접어든 1952년 당시 이승만 대통령과 주한미군 8군 사령관 제임스 밴 플리트 장군은 제대로 된 육사 건립에 뜻을 모으고 적합한 부지 물색에 나섰다. 오래 고민할 것 없이 옛 육사가 있던 태릉이 낙점을 받았다. 서울 방어를 위한 전략적 요충지였기 때문이다. 전쟁 초반 생도 1·2기 청년들이 쏟은 뜨거운 피의 기억이 생생한 장소란 점 또한 간과할 수 없었다.

1957년 당시 육군은 태릉 육사 교정에 ‘화랑대’(花郞臺)라는 별칭을 부여했다. 화랑이란 3국 시대 신라의 군인 양성 기관으로 알려져 있다. 훗날 신라 주도의 3국 통일에 크게 기여한 김유신(595∼673) 장군이 바로 화랑 출신이다. 당시 언론 보도에 의하면 육군은 ‘신라의 화랑 정신을 이어받아 남북 통일을 이룩하자’는 의미에서 화랑대란 명칭을 고안했다고 한다. 오늘날 서울 지하철 6호선 역들 가운데 육사와 가장 가까운 곳 이름이 ‘화랑대역’이다. 육사 생도들 사이에는 ‘화랑대에서 동작동까지’라는 말이 종종 회자된다. 화랑대 육사에서 배운 대로 평생 조국과 국군에 충성을 다하고 죽어선 동작동 국립현충원에 묻히는 것이 최고 영예라는 뜻을 담고 있다.

군사 정권이 끝나고 문민정부가 출범한 첫 해인 1993년 3월 서울 태릉 육군사관학교에서 제49기 졸업식 및 임관식이 열려 초급 장교로의 새출발을 앞둔 4학년 생도들이 연병장을 행진하고 있다. 세계일보 자료사진

정부와 여당인 더불어민주당이 최근 당정 협의에서 육사를 태릉에서 충청권으로 옮기는 방안에 합의했다고 18일 밝혔다. 향후 육·해·공 3군 사관생도들의 통합 교육을 담당할 일명 ‘국군사관학교’가 대전에 들어선다는 전제 아래 그렇게 한다는 것이다. 현행 3군 사관학교를 계속 존치하면서 무슨 ‘옥상옥’도 아니고 굳이 국군사관학교를 신설한다는 것이나 해사(경남 창원)와 공사(충북 청주)는 현 위치에 그대로 두며 육사만 이전한다는 것이나 도무지 석연치가 않다. 결국 태릉의 현 육사 부지 위에 아파트를 지어 주택 공급난을 해소하겠다는 의도 아닌가. 1946년 시작돼 어느덧 80년에 이른 태릉과 육사, 또 태릉과 육군의 피로 맺어진 인연을 소중히 여기는 사람들이라면 차마 못할 짓이다.

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