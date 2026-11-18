전북 전주시의 한 청소대행업체 소속 60대 환경미화원이 18일 새벽 근무 중 교통사고로 숨졌다. 노동조합은 이번 사고가 야간 노동과 관리·감독 소홀로 발생했다며 전주시와 청소대행업체에 재발 방지 대책 마련과 책임자 처벌을 촉구했다.

전북도소방본부 등에 따르면 이날 오전 2시56분쯤 전주시 덕진구 우아동 전주역 인근 도로에서 1t 트럭이 길 위에 있던 환경미화원 A(60대)씨를 들이받았다. 이 사고로 A씨가 외상성 심정지와 다리 골절 등 중상을 입고 인근 병원으로 이송됐으나, 결국 숨졌다.

18일 오전 2시56분쯤 전북 전주시 덕진구 우아동 전주역 인근 도로에서 1t 트럭이 60대 환경미화원(60대)을 들이받는 사고가 나자 119구급대가 출동해 응급 처지하고 있다. 전북도소방본부 제공

사고 직후 트럭 동승자가 심폐소생술(CPR)을 시도했으며, 신고를 받고 출동한 119구급대도 심전도 측정과 심폐소생술, 산소 투여 등 응급처치했다.

민주노총 전국민주연합노동조합 전주지부는 이날 긴급 논평을 내고 이번 사고를 ‘야간 노동과 관리·감독 소홀이 빚은 참사’로 규정했다.

노조는 “지난 5일 충북 청주에서 20대 환경미화원이 화물차에 치여 숨진 데 이어 비슷한 사고가 반복됐다”며 어두운 시간대 도로에서 작업하는 환경미화원들의 안전 대책 마련을 요구했다.

노조는 특히 “전주시가 청소대행업체에 내린 과업 지시서에는 근무시간이 오전 6시부터 오후 3시까지로 명시돼 있지만, 일부 업체에서 오전 3시 출근 관행이 이어졌다”고 주장했다. 일부 대행업체와 다른 노동조합이 조기 출근·퇴근에 합의했고, 전주시가 이를 사실상 묵인했다는 것이다.

또 “전주시가 관리·감독과 지도·점검을 강화했다면 사고를 예방할 수 있었다”며 이번 사고를 인재라고 주장했다. 지난 3월 원청교섭 관련 법 시행 이후 전주시가 사용자 책임을 피하기 위해 과업 지시서에 근무시간을 자율적으로 조정할 수 있다는 단서 조항을 넣었다는 의혹도 제기했다.

노조는 전주시에 즉각적인 재발 방지 대책 수립과 과업 지시서 작성에 관여한 담당 공무원들의 직위해제·징계, 과업 지시서를 위반해 새벽 근무를 강요한 대행업체와의 계약 해지를 요구했다. 새벽 근무 확대를 요구한 것으로 지목한 다른 노동조합에 대해서도 형사고발을 촉구했다.

노조는 “인력과 장비를 확충하면 주간에도 안전한 작업이 가능한 만큼 야간 노동을 폐지하고 주간 근무 체계를 마련해야 한다”고 강조했다. 이어 “요구가 받아들여지지 않으면 총파업에 돌입해 사고 경위와 관련자들의 책임을 밝힐 계획”이라고 예고했다.

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