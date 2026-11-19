포메인 울란바타르 3호점 (훈느몰) 매장 (사진 제공=포메인)

쌀국수 전문 브랜드 포메인(PhoMein)이 몽골 울란바타르 훈느몰에 3호점을 열고 현지 사업 확대에 나섰다. 현지 파트너사 UA Properties LLC와 협력해 오는 12월 ‘서울스트릿’ 4호점 출점 계약을 추진하고 있으며, 2027년에는 몽골 내 매장을 5~10개 추가로 오픈할 계획이라고 밝혔다.

포메인은 지난 7월 울란바타르에 몽골 1호점을 개점한 데 이어 8월 샹그릴라몰에 2호점을 선보였다. 지난 11월 17일 문을 연 3호점은 쇼핑과 외식은 물론 문화·엔터테인먼트 시설을 갖춘 복합쇼핑몰 훈느몰에 자리 잡았다.

포메인은 국내에서 20년간 축적한 운영 경험을 바탕으로 몽골 매장에도 메뉴와 서비스, 매장 운영 기준을 적용하고 있다. 부동산 회사인 UA Properties LLC는 현지 상권에 대한 이해를 바탕으로 매장 입지를 발굴하고 포메인과 함께 몽골 사업을 확대하고 있다.

UA Properties LLC는 두바이와 카자흐스탄에서 운영 중인 부동산 회사를 기반으로 두 시장에서도 포메인을 선보일 계획이다. 아랍에미리트(UAE) 두바이에서는 쇼핑몰 내 포메인 매장 한 곳의 출점을 추진하고 있다. 카자흐스탄에서는 2027년 주요 상권에 최소 한 곳을 열 계획이며, 전체 출점 규모는 아직 정해지지 않았다. 키르기스스탄도 향후 진출 후보지로 검토하고 있다.

한편 포메인은 ㈜데일리킹이 운영하는 쌀국수 전문 브랜드로, 2006년 분당 정자본점에서 시작해 올해 20주년을 맞았다.

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