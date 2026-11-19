마시다 남은 아이스 커피를 냉장고에 넣어 보관하더라도 이미 입을 댄 상태라면 구강 내 세균이 유입돼 저온에서도 서서히 증식할 수 있다.AI 생성 이미지

오후 업무 중 마시다 남은 아이스 커피를 버리기 아까워 사무실이나 집 냉장고에 넣어두는 직장인이 많다. 다음 날 아침 시원하게 꺼내 마시면 별탈이 없을 것 같지만, 보관 방식과 커피 종류에 따라 세균 번식과 위장 장애를 유발할 수 있어 주의가 필요하다.

가장 먼저 따져봐야 할 변수는 ‘입을 댔는지 여부’다. 컵 테두리나 빨대에 입을 대고 마시는 순간 구강 내 상주하는 각종 세균과 타액이 음료 속으로 유입된다. 실제 한국수자원공사가 진행한 페트병 생수 미생물 실험에 따르면, 뚜껑을 딴 직후 1mL당 1마리 수준이던 세균 수는 한 모금 입을 대고 마신 직후 900마리로 늘었으며, 상온에서 하루가 지나자 먹는 물 수질 기준치(1mL당 100마리 이하)의 400배가 넘는 4만 마리 이상으로 폭증했다.

우유나 시럽이 들어간 카페라떼는 미생물이 번식하기 좋은 영양소(단백질, 유당, 당분)가 많아 아메리카노보다 부패 속도가 훨씬 빠르다. 냉장 보관하더라도 가급적 당일 내에 섭취해야 한다. 언스플래시

영양분이 거의 없는 생수조차 입을 대면 이처럼 세균이 급증하는데, 우유나 시럽이 들어간 카페라떼·바닐라라떼 등은 세균의 먹이가 되는 유당·단백질·당분이 풍부해 번식 환경이 훨씬 유리하다. 냉장고(0~5℃)에 넣으면 세균 증식 속도가 둔화되긴 하지만 균 자체가 사멸하지는 않기 때문에, 책상 위에서 한두 시간 이상 방치됐다가 냉장고로 들어간 커피는 저온에서도 세균이 살아남아 서서히 증식을 이어간다. 면역력이 떨어진 상태에서 이를 마실 경우 황색포도상구균이나 바실러스균 등에 의한 급성 장염·복통을 겪을 수 있다.

커피 종류별 산도(pH) 차이도 부패 속도를 가른다. 아메리카노는 pH 4.8~5.2 수준의 약산성을 띠고 당분·단백질이 없어 상대적으로 세균이 자라기 어려운 환경이다. 반면 우유가 들어간 커피 음료는 세균이 가장 활발히 증식하는 중성(pH 6.5~6.7)에 가까워 미생물이 번식하기 좋은 조건을 갖췄다.

한 번에 다 마시기 어려운 커피는 입을 대기 전 깨끗한 컵이나 밀폐 용기에 미리 덜어 보관하고, 얼음이 녹아 묽어지기 전에 건져내는 것이 위생과 풍미 유지에 도움이 된다. 언스플래시

세균 오염을 피했더라도 시간이 지난 커피의 ‘화학적 산패’는 위장 건강에 부담을 준다. 물에 추출된 커피는 시간이 지나면서 공기(산소)와 접촉해 산화 및 가수분해가 진행된다. 이 과정에서 커피 속 항산화 성분인 클로로겐산 등이 분해되고 유기산 비율이 달라지면서 특유의 향미가 사라지고 시큼하고 떫은맛이 강해진다. 밤새 냉장고에서 산패와 풍미 변질이 진행된 커피를 다음 날 아침 공복에 마시면 위 점막을 자극해 속쓰림이나 급성 위염을 유발할 수 있다.

의료계와 식품위생 전문가들은 냉장 보관의 한계를 명확히 인지해야 한다고 강조한다. 냉장 온도는 세균의 번식 속도를 늦출 뿐 살균 작용을 하지 못하므로, 이미 입을 대어 구강 세균이 유입된 우유·시럽 함유 커피는 가급적 당일 내에 섭취하고 블랙커피 역시 24시간을 넘기지 않는 것이 안전하다는 조언이다. 또한 밤새 산패가 진행된 커피는 위점막을 자극할 수 있는 만큼 공복 섭취를 피하고, 신맛이나 이취가 느껴진다면 아깝더라도 즉시 폐기해야 한다고 당부한다.

남은 커피를 안전하게 즐기려면 ‘선 분리 보관’이 핵심이다. 양이 많아 한 번에 다 마시기 어렵다면 입을 대기 전 깨끗한 텀블러나 밀폐 용기에 마실 만큼만 덜어내고, 나머지는 곧바로 냉장 보관해야 한다. 입이 닿지 않은 상태로 밀폐 냉장 보관한 아메리카노는 2~3일 정도까지 비교적 안전하게 섭취할 수 있다. 아울러 아이스 커피는 얼음이 녹으면서 커피 농도가 묽어져 부패가 빨라지므로 보관 전 얼음을 건져내는 것이 바람직하다.

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