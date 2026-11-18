대구시가 지방세와 지방행정제재부과금을 1년 이상 납부하지 않은 고액∙상습 체납자 360명의 신상을 공개했다.

18일 대구시에 따르면 시는 이날 지방세 체납자 339명과 과징금∙이행강제금 등 지방행정제재부과금 체납자 21명 등 총 360명의 명단을 시 홈페이지 등을 통해 인터넷에 게시했다. 공개 대상은 체납 발생일로부터 1년이 지나고 체납액이 1000만원 이상인 개인과 법인이다. 공개된 항목은 성명(법인명 및 대표자), 나이, 주소, 세목, 납부 기한 및 체납 명세 등이다.

대구시청 동인청사 전경. 대구시청 제공

이번에 공개된 지방세 총 체납액은 624억원으로, 1인당 평균 체납액은 1억8400만원에 달한다. 이는 지난해(235명∙92억원)와 비교해 대상 인원은 104명, 체납 금액은 532억원이나 급증한 수치다. 지방세 최고액 체납자는 개인의 경우 10억5500만원, 법인은 293억원을 내지 않은 것으로 집계됐다.

지방행정제재부과금 체납자는 개인 9명(14억원)과 법인 12개 업체(28억원)로 총 42억원 규모다. 법인을 포함한 1인당 평균 체납액은 약 2억원 수준이며, 지난해보다 공개 대상은 4명, 체납액은 38억원 늘었다. 부과금 최고 체납액은 개인 11억500만원, 법인 7억5400만원으로 확인됐다.

오준혁 시 기획조정실장은 "재산을 고의로 숨기고 명단 공개 이후에도 체납액을 납부하지 않으면 끝까지 추적 조사하고 행정제재를 가하는 등 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응하겠다"고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지