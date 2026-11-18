“이렇게까지 한다고?”, “저는 못 잡을 것 같습니다.”

세무사 시험 인공지능(AI) 기기 부정행위 사태로 온 나라가 발칵 뒤집힌 상황에 교육 수장인 최교진 장관의 입에서 나온 말이다. 학부모와 수험생의 피는 마르는데, 정작 최 장관은 16일 수능 시험장 점검차 찾은 서울 영등포여고에서 태연히 웃으며 말했다. 오전에 국회에서 “나는 (AI 커닝을) 못 잡을 것 같다. 나이가 있어서”라고 실언해 뭇매를 맞은 직후였다.

박아름 사회부 기자

여론은 들끓었다. 이튿날 최 장관은 직무유기 혐의로 고발당했고, 국회에 해임건의안까지 제출됐다. 교원단체들도 사퇴를 촉구했다. 여권에서조차 경질론이 번졌다. 사태 심각성을 느낀 최 장관은 뒤늦게 공식 일정을 전면 취소했다. 교육부 관계자는 “긴급 상황에 대비하기 위함”이라고 했다.

교육부는 55만 수험생의 미래를 책임지는 부처다. 국민 신뢰를 바탕으로 공정한 입시 환경을 지켜야 할 책무가 있다. 그러나 최근 교육부는 고비마다 실망만 안겼다.

이번 사태만 해도 그렇다. 교육부는 수능을 앞둔 마지막 정례 브리핑에서 스마트안경을 활용한 부정행위 시연에 나섰다. 세무사 시험 수석 합격자가 부정행위에 사용한 장비가 초소형 카메라라는 게 알려진 지 하루 만이었다. 정작 논란의 핵심인 초소형 카메라 등 다양한 장비의 반입과 적발 대책은 뒷전이었다. “우리가 스마트안경 시연이나 보려고 모였나”라는 탄식과 자조가 나왔다.

9월 대입 수시 원서접수 시스템 먹통 사태 때도 다르지 않았다. 사고 하루 전부터 이상 징후가 포착됐지만 교육부는 사전에 막지 못했다. 대학과 시스템 대행사의 문제라며 한 발 물러서 있다가 사태가 벌어진 뒤 수습에 나섰다. 사전 예방은커녕 사후 대응마저 미흡했다는 비판이 나왔다. 최 장관은 당시 “직을 걸겠다”고 공언했다. 하지만 교육부 관계자조차 “모든 형평성 논란을 해소하기엔 한계가 있었다”고 인정할 정도로 수습은 반쪽짜리였다. 최 장관은 여전히 자리를 지키고 있다.

이번에는 “교육부의 운명을 걸겠다”고 한다. AI 부정행위자가 나오지 않거나, 부정행위를 제대로 적발해 내면 그만인가.

사태의 본질은 AI 기기 부정행위에 대한 우려를 충분히 예견할 수 있었는데도 제대로 대비하지 않았다는 데 있다. 시스템은 이미 위협받았고, 공정성에 대한 신뢰는 무너졌다. 장관이 걸어야 할 건 ‘교육부 운명’이 아니다. 반복된 무능에 대한 응분의 책임이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지