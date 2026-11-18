업무상 취득한 개인정보를 사적으로 이용해 여성들에게 메시지를 보냈다가 벌금형을 선고받은 강원 원주시청 공무직 근로자가 유사한 행위를 했다는 의혹으로 또다시 감사 대상에 오른 것으로 확인됐다.

해당 공무직 근로자는 지인인지 확인하려고 연락을 했을 뿐 억울하다는 입장이다.

원주시가 업무상 취득한 개인정보를 사적으로 이용해 벌금형을 받았던 공무직 A씨를 유사 민원으로 다시 자체 감사하는 사안을 어둠 속 휴대폰 화면으로 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

18일 세계일보 취재를 종합하면 원주시는 30대 공무직 A씨를 상대로 자체 감사를 진행하고 있다. 시에 따르면 지난 9일 A씨와 관련한 민원이 접수됐다. 민원에는 A씨가 업무상 알게 된 개인정보를 이용해 여성들에게 사적으로 연락했던 과거 사건과 유사한 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

시는 제출된 증거자료와 관련자 진술 등을 토대로 사실관계를 확인하고 있다. 감사 결과 혐의가 사실로 드러나면 인사위원회를 열어 징계 여부와 수위를 논의할 방침이다.

A씨는 과거에도 업무상 취득한 개인정보를 사적으로 이용해 처벌받은 전력이 있다.

당시 판결문에 따르면 A씨는 고용안정정보망 시스템 접속 권한을 부여받아 워크넷 구인·구직 등록과 구직자 자료 입력 및 사후 관리 등의 업무를 담당했다.

그는 2017년 3월부터 7월까지 구인‧구직 등록자의 개인정보를 관리하면서 알게 된 여성 4명의 연락처를 저장한 뒤 메신저를 통해 6차례 메시지를 보낸 혐의로 재판에 넘겨졌다. 개인정보보호법 위반 혐의다.

춘천지법 원주지원은 A씨에게 벌금 700만원을 선고했다. 원주시는 A씨에게 정직 3개월 중징계를 내렸다.

이와 관련해 A씨는 “메신저에 모르는 아이디가 있어서 지인인지 확인하고자 메시지를 보낸 것 뿐”이라며 “지인이 아니라는 사실을 확인한 후 즉시 해당 아이디를 삭제하고 차단했다”고 해명했다.

그는 “상대방이 기분 나쁘고 무서웠을 수도 있다는 점은 공감하지만 이번 일은 과거 개인정보를 사적으로 이용한 사건과는 아무런 관련이 없기 때문에 떳떳하다. 감사에도 성실하게 응하겠다”고 덧붙였다.

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