동거하던 여자친구를 3시간 넘게 500여 차례 폭행해 숨지게 한 20대 남성이 징역 30년을 선고받았다. 검찰의 구형보다 10년 더 무거운 형량이다.



서울남부지법 형사14부(재판장 이정희)는 18일 살인 혐의로 기소된 전모(24)씨에게 징역 30년을 선고했다.

서울남부지법. 뉴시스

전씨는 지난 6월20일 서울 강서구의 한 주택에서 동거하던 여자친구 A씨를 둔기 등으로 무차별 폭행해 숨지게 한 혐의를 받는다. 조사 결과 전씨는 3시간34분 동안 A씨를 무려 506차례 폭행한 것으로 드러났다. A씨는 양쪽 갈비뼈가 부러지고 신장과 간이 파열되는 등 다발성 손상으로 결국 숨졌다.



범행 당시 A씨는 수차례 “살려 달라”며 고통을 호소했지만 전씨는 “그러니까 죽으라”는 취지로 말하며 폭행을 이어간 것으로 조사됐다. 아울러 오랜 기간 A씨를 심리적으로 지배하는 이른바 ‘가스라이팅’한 것으로 확인됐다.



재판부는 “피해자는 무자비한 폭행에 별다른 저항조차 하지 못한 채 생을 마감했다”며 “사망한 피해자가 자신의 고통과 억울함을 직접 말할 수는 없지만 피해자가 느꼈을 고통과 억울함을 고려하지 않을 수 없다”고 밝혔다.



다만 재판부는 전씨가 불우한 성장 과정을 겪은 점과 동종 범죄 전력이 없는 초범인 점 등을 유리한 사정으로 고려했다. 검찰은 지난달 28일 결심공판에서 징역 20년을 구형했다. 당시 A씨의 유족은 “딸을 지켜주지 못해 너무나 원통하다”며 법정 최고형을 선고해 달라고 호소했다.

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