인공지능(AI)을 악용한 국가시험 부정행위 논란이 산업기밀 유출과 기업의 채용 공정성 훼손 우려로 번지고 있다. 주요 기업들은 연구시설과 사업장 보안 수준을 강화하고, 채용시험 부정행위에 대해서는 응시자격 제한 등 엄정 대응하기로 했다.



18일 산업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스는 스마트안경을 기존 정보통신기기와 동일하거나 별도의 반입 제한 대상으로 관리하고 있다. 카메라와 마이크를 내장한 AI 안경으로 반도체 생산설비나 연구개발 자료 등을 촬영해 외부로 유출할 수 있기 때문이다.

지난 17일 서울 시내의 한 카메라 매장에 '초소형 카메라' 등 문구가 붙어져 있다. 뉴스1

삼성전자는 사내 스마트기기 촬영을 원칙적으로 금지하고, 스마트안경에는 촬영 제한 스티커를 부착하도록 하고 있다. 보안요원이 착용 기기를 맨눈으로 확인하고 가방 속 전자기기는 엑스레이(X-ray)로 검사한다. 반도체 등 보안이 중요한 사업장을 중심으로 추가 대책도 검토하는 것으로 알려졌다.



SK하이닉스는 스마트안경을 반입 금지 기기로 분류한다. 직원들은 건물에 들어가기 전 기기를 보관함에 맡기고, 사내에서 유사 기기를 사용하는 모습을 발견하면 신고해야 한다. LG전자도 비인가 스마트기기의 반입을 제한한다.



군사기밀을 다루는 방산업계도 대응책을 고심하고 있다. 주요 방산업체들은 24시간 보안검색대를 운영하며 출입 인원과 소지품을 대상으로 금속탐지기·엑스레이 검사를 실시한다. 일부 업체는 직원과 방문객에게 보안 애플리케이션(앱) 설치를 의무화해 시설 출입 시 스마트폰의 카메라·녹음 기능을 차단한다.



다만 AI 안경에 특화된 보안 절차는 아직 마련되지 않았다. 한 방산업체 관계자는 “내부 전산망은 외부망과 분리돼 있지만 직원이 AI 안경으로 모니터 화면을 직접 촬영하는 방식의 정보 유출은 기존 보안체계만으로 차단하기 어려울 수 있다”고 했다. 스마트안경은 일반 안경과 외관이 비슷한 데다 촬영을 제한하더라도 녹음이나 외부 AI 서비스 연동 가능성이 남아 있어 보완책이 필요하다는 지적이 나온다.

기업들은 채용 과정에 발생할 수 있는 AI 부정행위를 막는 데도 집중하고 있다. SK그룹은 온라인 종합역량검사(SKCT)에서 응시자의 손과 착용 기기를 확인하고, 올해 하반기부터 모든 응시자의 안경을 웹캠으로 점검하는 절차를 추가했다. 삼성은 온라인 삼성직무적성검사(GSAT)에서 스마트안경 착용을 금지한다.



한 대기업 관계자는 “웹캠과 휴대전화 카메라로 응시자의 얼굴과 손, PC 화면, 책상 아래까지 확인하고 있다”며 “향후 AI 안경 등 미인가 전자기기 착용 여부에 대한 모니터링도 강화할 예정”이라고 말했다.



부정행위를 적발하면 엄정 대응한다. 삼성은 채용 전형 결과를 무효 처리하고 향후 5년간 응시자격을 제한한다. SK그룹도 허용되지 않은 전자기기를 사용하면 부정행위로 간주해 탈락 처리한다. 일부 기업은 응시자격을 영구 박탈하거나 필요에 따라 민·형사상 법적 조치에도 나설 수 있도록 규정하고 있다.

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