미국 초콜릿 브랜드 도브(Dove)가 중국에서 불륜을 미화하고 잘못된 연애관을 조장하는 광고를 내보냈다는 이유로 벌금을 부과받았다.

12일(현지시간) AFP통신과 CBS 등에 따르면 중국 상하이시 시장감독관리국은 도브의 중국 온라인 매장 운영업체인 종정식품에 80만위안(약 1억6000만원)의 벌금을 부과했다.

문제가 된 광고는 지난 8월 중국의 밸런타인데이로 불리는 칠석절을 앞두고 공개됐다. 영상에는 한 여성이 남자친구에게 도브 초콜릿 선물 세트를 사달라고 여러 차례 요청하지만 거절당하는 장면이 등장한다.

사회관계망서비스(SNS) 캡처

이후 여성은 자신과 애매한 관계에 있는 다른 남성에게 관련 게시물을 공유하고, 해당 남성은 자동차를 타고 두 시간을 달려 여성에게 초콜릿을 전달한다.

광고가 공개되자 중국 누리꾼들은 연인이 있는 여성이 다른 남성과 관계를 이어가는 모습을 긍정적으로 표현했다며 비판했다. “외도를 초콜릿 선물과 연결해 로맨틱한 행동으로 포장했다”는 지적도 나왔다.

상하이 당국은 광고가 연인 관계에서의 불충실한 행동을 미화했다고 판단했다. 당국은 “잘못된 결혼관과 연애관을 조장하고 사회의 건전한 풍속을 위반했다”면서 중국 광고법에 근거, 광고를 제작·게시한 업체에 행정처분을 내렸다.

도브는 논란이 확산하자 지난 8월 25일 사과문을 발표하고 해당 영상을 삭제했다. 도브 측은 “광고는 공식 온라인 매장 운영팀이 제작했으며 내부 콘텐츠 심사 절차를 제대로 거치지 않았다”고 해명했다. 이어 외부 업체가 제작한 콘텐츠라도 공식 채널에 게시된 만큼 브랜드에 책임이 있다며 검수 체계를 강화하겠다고 밝혔다.

중국 당국은 최근 결혼과 출산을 장려하는 정책을 추진하면서 광고와 대중문화 콘텐츠에 반영되는 가족·연애 가치관에도 엄격한 잣대를 적용하고 있다. 앞서 중국 전자제품 업체 오포(OPPO)도 외도를 소재로 한 광고로 비판받은 바 있다.

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