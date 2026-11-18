정부가 육·해·공군 사관생도를 4년간 함께 교육하는 전면 통합 구상안을 접고, 일부 학년만 통합교육하는 ‘1+2+1’ 방식의 국군사관학교 창설을 추진한다. 통합 국군사관학교는 대전 자운대에 들어서며, 육군사관학교만 충청권으로 이전한다.

강신철 국방부 장관이 18일 국회 의원회관에서 열린 국군사관학교 창설방안 당정협의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

18일 국방부와 더불어민주당은 이 같은 내용을 담은 국군사관학교 창설 기본계획 수정안을 발표했다. 앞서 7월 정부가 발표한 육·해·공군 사관학교를 완전히 통합한 4년제 국군사관학교를 자운대에 창설하는 기본계획을 4개월 만에 수정한 것이다.



수정안에 따르면 자운대에는 통합교육을 담당하는 국군사관학교 본교와 석·박사 교육을 위한 대학원이 들어선다. 각 군 교육은 기존 육·해·공사를 모태로 한 국군사관학교 예하 육·해·공군 지역 캠퍼스가 맡는 네트워크 형식으로 진행된다. 국군사관학교는 국방부 직할기관으로 두고, 총장에는 민간 교육전문가 또는 예비역을 초빙한다. 임기는 2년이 기본이며, 한 차례 연임해 최대 4년간 재임이 가능하다.



교육 방식도 바뀐다. 당정은 통합교육과 각 군별 전문교육을 결합한 ‘1+2+1’ 교육체계를 도입하기로 했다. 사관생도들은 국군사관학교 본교에서 입학 첫해인 1학년과 마지막 해인 4학년 때 통합교육을 받는다. 2·3학년에는 각 군 캠퍼스로 가서 군별 특성에 맞는 전문교육과 군사훈련을 받는다.



육군 캠퍼스는 서울 노원구에 있는 현 육군사관학교를 충청권으로 이전하는 방안을 검토한다. 해군, 공군 캠퍼스는 현재 해사와 공사가 있는 진해와 청주에 그대로 둔다는 방침이다. 국방부 관계자는 “육사나 공사, 해사라는 명칭은 쓰지 않을 것”이라고 밝혔다.



새로운 사관학교 체제는 2029학년도부터 적용된다. 국방부는 내년 4월까지 입학전형 시행계획을 공표하기로 했다. 생도 선발은 육·해·공군학부 개념을 적용해 군종별로 선발하되, 1학년 통합교육이 끝나면 군종 변경 기회가 생긴다. 국군사관학교 건설과 육사 이전은 2032년까지 마친다는 계획이다. 이날 육·해·공군사관학교 총동창회는 수정안에 대해 “간판만 바꾼 사관학교 해체안”이라며 통합사관학교 추진을 즉각 중단할 것을 촉구했다.

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