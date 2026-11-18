다카이치 사나에 일본 총리가 필리핀에서 열린 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의 기간 중국 2인자인 리창 국무원 총리를 만나지 못한 채 18일 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석차 중국 선전으로 향했다. 일본 정부는 에이펙 의장국 중국의 냉대를 우려하면서도 다카이치 총리가 짧게나마 도널드 트럼프 미국 대통령을 따로 만나 미·일 결속을 확인한 데 의미를 부여했다.



18일 요미우리신문에 따르면 다카이치 총리는 전날 아세안+3(한·중·일) 정상회의장에서 장주 중국 농업농촌부장에게 다가가 인사했다. 장 부장은 일어나 악수에 응한 뒤 10여초간 대화를 이어갔다. 아세안 정상회의 기간 중국 대표단을 이끌었던 리 총리는 이날 회의 전 귀국해 만나지 못했다. 요미우리는 리 총리가 “다카이치 총리와의 접촉을 피했을 가능성이 있다”고 전했다.

지난 17일(현지시간) 필리핀 마닐라에서 AZEC 정상회의 참석한 다카이치 일본 총리. EPA 연합뉴스

일본은 에이펙 기간 ‘재팬 패싱’이 일어날 가능성에 신경이 곤두서 있다. 다카이치 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언 이후 1년째 관계가 경색된 중국의 푸대접이 예상되는 데다가 19일로 예정된 미·중·러 정상회의에서 일본 등의 입장을 고려하지 않은 합의가 이뤄질 수도 있기 때문이다.



미 블룸버그통신은 최근 “일본 정부는 에이펙에서 좌석 배치, 단체 사진 촬영, 시진핑 중국 국가주석이 악수로 맞이할지 등을 두고 다카이치 총리가 다른 나라 정상들과 동등한 대우를 받을 수 있도록 중국 측에 요청했다”고 보도한 바 있다. 시 주석과의 정상회담은 무산되는 분위기다. 일본 정부 관계자는 TV아사히에 “이달 초부터 조율이 원활하지 않았다”며 “정상회의 전후 짧은 시간 접촉 시도 등 대응 방안을 검토 중”이라고 말했다.



앞서 다카이치 총리는 전날 아세안 만찬장에서 트럼프 대통령과 대화하고 인도태평양 정세를 포함한 현안에 대해 긴밀히 협력한다는 점을 확인했다. 미·중·러 정상회의를 앞두고 대중·대러 정책에 관한 인식을 조율한 것으로 보인다고 교도통신은 전했다. 일본 정부 관계자는 쿼드(미·일·호주·인도 안보협의체) 정상회의에 이은 미·일 정상 간 대화를 통해 “포석은 확실히 놓았다”고 말했다고 후지뉴스네트워크(FNN)가 전했다.



일본 내에서는 미·중·러 정상회의가 제2의 얄타회담이 돼 일본의 외교·안보적 공간이 좁아질 것이라는 우려가 크다. 다만 일각에서는 이번 회의를 통해 우크라이나, 이란 전쟁이 종결의 실마리를 찾으면 유가 하락 등으로 일본 경제에는 도움이 될 수 있다는 기대가 나온다고 로이터통신이 전했다.

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