2027학년도 대학수학능력시험이 치러지는 19일 전국이 춥겠다. 충청권과 전라권, 제주도에는 비나 눈이 내리겠다.



기상청에 따르면 이날 기온은 평년보다 낮겠다. 중부지방과 전북동부, 경상권내륙은 아침 기온이 영하권에 들겠다. 바람도 강해 체감온도는 더 떨어진다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 종로구 중앙고등학교에서 열린 예비 소집에서 수험생들이 시험실 위치를 확인하고 있다. 연합뉴스

수험생 이동 시간대인 오전 6~9시 서울과 수원 예상기온은 0도 안팎, 체감온도는 -3도 안팎이다. 수도권 낮 기온도 5도 안팎에 그치겠다. 서울 아침 기온이 0도 안팎까지 떨어지는 것은 6년 만이다. 최근 10년 수능일 중 서울 아침 기온이 영하였던 해는 2017·2019·2020년 세 차례다.



대전·세종은 아침 -1도, 낮 6도로 예상된다. 충북은 아침 -4~-1도다. 강원내륙은 아침 -5~-3도, 대관령·태백은 -7도까지 내려간다.



남부지방도 평년보다 춥다. 아침·낮 예상기온은 전북 -3~4도·2~7도, 광주·전남 2~7도·6~10도다. 부산은 3도·10도, 울산은 1도·9도다. 제주 낮 기온은 11~13도로 평년(15~17도)보다 낮다.



입실 시간 전후로 눈이 오는 곳도 있다. 새벽부터 오전 사이 대전·세종·충남내륙과 충북중·남부에 눈이 내리겠다. 전북과 광주·전남은 새벽부터 비 또는 눈이 시작된다. 오후에는 비 또는 눈이 충남권 대부분 지역으로 확대된다. 20일까지 예상 적설량은 대전·세종·충남과 전북 1~5㎝, 충북중·남부와 광주·전남북부 1~3㎝다.



내린 비나 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 생기는 곳이 있겠다. 바람도 거세다. 서해안과 강원산지, 제주도에는 18일 오후부터 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 불면서 강풍특보가 내려질 가능성이 있다.



추위는 20일 더 심해져 아침 최저기온이 -7~3도로 떨어진다.



이미선 기상청장은 “따뜻한 옷차림과 함께 수험장 이동 시 교통안전에 유의해 줄 것”을 당부했다. 전국 1312개 시험장별 날씨는 기상청 날씨누리에서 학교명으로 조회할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지