버스를 기다리던 어느 아침이었다. 바람이 불 때마다 손바닥만큼 커다란 낙엽이 바닥으로 뚝뚝 떨어졌다. 나는 배차 간격이 긴 버스를 놓친 직후라 오히려 느긋해진 마음으로 낙엽의 궤적을 좇고 있었다. 제자리를 맴돌던 낙엽은 어느 순간 날듯이 떠올라 길 건너로 옮겨갔다. 그러나 대부분의 경우 차바퀴에 눌려 납작해진 채 도로 밖으로 밀려났다. 호젓한 숲길에서야 본