이재명 대통령이 18일 “온갖 욕을 얻어먹어 가면서도, 사실 그 재미로 (대통령의 일을) 한다”며 세상을 바꾸고 사람들이 행복을 느끼는 모습을 보는 것이 대통령직을 수행하는 보람이라고 밝혔다.

아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석을 위해 중국 선전을 방문한 이 대통령은 이날 쉐라톤 선전 난산 호텔에서 열린 ‘화남지역 한국인 오찬 간담회’에서 이같이 말했다. 행사에는 진익화 선전 한인회장 등 현지 동포 150여명이 참석했다.

이재명 대통령이 18일(현지시간) 중국 선전의 한 호텔에서 열린 화남지역 한국인 간담회에 참석해 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 “저는 합리적이고 예측 가능한, 모든 사람이 공평하게 살아가는 행복한 공동체를 만드는 게 꿈”이라며 “그러기 위해 대통령의 일을 하고 있다”고 말했다.

이어 “저는 세상을 조금씩 바꿔서 뭔가 상황이 개선되고, 그 속에서 사람들이 행복을 느끼고 희망을 느끼는 것을 보면 제가 행복하다”고 설명했다.

이 대통령은 한국 대통령이 화남지역에서 단독 동포 간담회를 연 것은 이번이 처음이라고 소개하며 지역의 독립운동 역사도 언급했다.

그는 김원봉 의열단장을 비롯한 독립운동가들이 항일투쟁에 필요한 인재를 양성하고 대한민국 임시정부가 광저우와 류저우에 머물렀던 사실을 소개했다.

이어 동포들이 한중 경제협력 확대에 기여하고 있다고 평가하며 “인공지능, 신재생에너지 등에서 호혜적 협력 모델을 구축할 텐데, 화남 동포사회가 소중한 가교로 큰 역할을 해 줄 것으로 확신한다”고 말했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일(현지시간) 중국 선전의 한 호텔에서 열린 중국 화남지역 한국인 오찬 간담회에서 화동에게 꽃다발을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

재외동포의 권익 보호를 위한 제도 개선도 약속했다. 이 대통령은 “국민주권 정부는 재외공관을 주민자치센터처럼 친절하고 가까운 조직으로 바꾸려 한다”며 “공관이든 정부든 세금을 낸 주권자가 일을 맡겨놓은 것이고, 일을 대신하는 조직에 불과하다”고 강조했다.

또 “민원은 정책의 보고다”라며 동포들의 적극적인 의견 개진을 당부했다. 재외동포의 한국어 교육 지원과 재외국민 전역증 재발급, 운전면허증 발급 절차 개선 등을 추진하고 있다는 점도 소개했다.

재외선거 제도와 관련해서는 “투표소를 늘리거나 우편투표 제도를 도입하는 등 다양한 방안을 찾아볼 것”이라며 “여러분이 대한민국 정부를 걱정하지 않도록 든든히 뒷받침하겠다”고 말했다.

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