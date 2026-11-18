김종철 경찰청장 후보자가 현재 재개발이 진행 중인 경기 성남시 상대원동 2구역 입주권 2개를 편법으로 확보했다는 의혹을 부인하면서 일부 처분 의사를 밝혔다. 야권에서는 김 후보자의 청와대 파견 이력과 최근 국무회의 참석 등을 들어 정치적 중립성에 대한 우려도 지적했다.

김종철 경찰청장 후보자가 18일 서울 여의도 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 “경찰에 대한 신뢰 회복 문제, 형사사법체계의 안착 문제를 14만 경찰이 국민의 생명과 안전 확보라는 한 방향을 보고 역량을 집중할 수 있도록 통합의 리더십을 발휘하겠다”고 강조하고 있다. 남정탁 기자

김 후보자는 18일 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 부동산 투기 의혹에 대한 질의에 “편법이 분명히 아니지만 결과적으로 그런 오해를 할 수 있는 여지는 있다”며 “여건이 허락되는 대로 누나와 협의해 빠른 시일 안에 처분하겠다”고 밝혔다.



김 후보자 부부는 성남 상대원동 2구역 재개발사업 조합원으로 참여해 2개의 입주권을 확보했다. 원칙적으로 하나의 재개발구역에서 세대당 하나의 입주권을 얻을 수 있지만 부모로부터 해당 구역 토지를 상속받으면서 누나와 지분을 9대1로 공동소유하는 방식으로 2개의 입주권을 얻었다.



국민의힘 강명구 의원은 이에 대해 “후보자의 모친이 2008년 당시 75세 나이에 주택을 실거주 목적으로 매입했지만 부친을 거쳐 2023년 후보자에 상속됐다”며 “부친께서 가장 값비싼 상대원 2구역 주택을 후보자와 딸에게 9대1 비율로 물려주고 100만원도 안 되는 함양 땅을 다른 아들에 물려줬다. 이 모든 게 우연이라고 할 수 있나”라고 꼬집었다. 같은 당 서명옥 의원도 “후보자는 실거주 목적으로 토지를 매입했다고 해명했지만, 배우자나 모친 모두 단 한 번도 실거주한 적이 없다”고 지적했다.



김 후보자의 정치적 중립성도 도마에 올랐다. 국민의힘 진종오 의원은 “(후보자가) 문재인정부 때 국정상황실에 두 차례 파견됐고 이재명정부 출범 직후 국정기획위원회에 파견됐다”며 “너무나 승진이 빨랐는데 그 부분에 대해 정치적인 어떤 외압이 없었나”라고 물었다. 김 후보자가 최근 경찰청장 직무대행으로서 대통령 주재 국무회의에 참석하고 있는 것에 대해서도 “대통령하고 경찰청장이 정례적으로 만나는 구조가 계속 반복된다면 당연히 정치적 영향이 있을 거라 생각이 된다”고 우려했다.



김 후보자는 빠른 승진에 대해 “12·3 내란으로 인한 지휘부 공백이 있었다는 사실을 참고해 달라”고 답했다. 정치적 중립성 훼손 우려에 대해선 “오해하는 일이 없도록 신중하게 처신하겠다”고 했다.

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