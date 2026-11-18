1990년대부터 일본과 홍콩, 한국 등에서 해운업체를 운영하며 ‘선박왕’으로 불렸던 권혁(76) 시도그룹 회장이 지방소득세 등 고액·상습체납자 명단에 1위로 이름을 올렸다.



그의 체납액은 433억원에 달한다. 행정안전부와 전국 지방자치단체는 18일 지방세나 지방행정제재·부과금 1000만원 이상을 1년 넘게 체납한 1만3697명의 명단을 공개했다.

서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 5만원권을 들어보이고 있다. 연합뉴스

행안부 등에 따르면 권 회장은 지방소득세 등 433억2000만원을 내지 않았다. 권 회장이 실질적으로 운영하는 해외 투자법인으로 지목된 홍콩 법인 멜보인터내셔널인베스먼트리미티드도 260억6300만원을 내지 않아 서울 법인 중 체납액이 가장 많았다. 다만 권 회장은 지난달 밀린 국세 3938억원 가운데 1000억원을 현금으로 납부하고 나머지에 대한 납부 계획을 제출했다.



지방행정제재·부과금 체납 1위는 인천 미추홀구 일대에서 대규모 전세사기를 벌여 징역을 살고 있는 ‘건축왕’ 남헌기(65)씨다. 부동산실명법 위반 과징금 367억1300만원을 체납했다. 법인 중에서는 용인역삼구역도시개발사업조합이 광역교통시설부담금 394억2000만원을 내지 않아 체납액이 가장 많았다.

올해 명단에 오른 체납자 규모는 지난해(1만621명)보다 29% 증가했다. 총 체납액은 지방세가 7779억3600만원, 지방행정제재·부과금이 1630억7000만원이다. 행안부는 올해부터 납부지연가산세가 명단 공개 기준 체납액에 포함되면서 대상자가 늘었다고 설명했다.



행안부와 전국 지자체는 매년 1월1일을 기준으로 공개 대상자를 추출한 뒤 지방세심의위원회 심의를 거쳐 사전 안내를 하고, 6개월간 소명 기회를 부여한 뒤 최종 명단을 확정한다.

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