‘모레노호’가 올해 마지막 A매치였던 카타르전에서 승리를 거두며 ‘유종의 미’를 거뒀다. 다만 승리만 했을 뿐 답답한 경기력은 여전해 마냥 웃을 수만은 없었다.



로베트르 모레노(스페인·사진) 임시 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 18일 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 11월 A매치 두 번째 경기에서 오세훈(시미즈)의 헤더 선제 결승골을 앞세워 카타르를 1-0으로 꺾었다. 이날 승리로 한국 축구대표팀은 모레노호 출범 후 3승1무2패를 거두며 올해 A매치 일정을 마무리했다.

지난 13일 열린 11월 A매치 첫 번째 경기인 사우디아라비아전에서 3골이나 허용하며 2-3으로 패배를 당한 모레노호는 4-4-2 포메이션은 유지했지만, 사우디전과 비교해 7명의 선수를 바꾸는 로테이션을 가동하며 대대적인 변화를 줬다. 손흥민(로스앤젤레스FC)이 변함없이 투톱 스트라이커의 한 자리를 꿰찬 가운데, 그의 파트너는 오세훈이 나섰다. 좌우 날개에 송민규(나시오날)-이강인(아틀레티코 마드리드), 중원에 황인범(포르투)과 김봉수(대전)가 나섰다. 포백은 이명재(대전)-김지수(브렌트퍼드)-김민재(뮌헨)-최준(서울)이 늘어섰다. 선발 골키퍼는 송범근(전북)이었다.



한국은 전반 초반부터 카타르를 압박하며 일방적인 경기를 펼쳤다. 송민규의 저돌적인 드리블을 앞세운 측면 돌파가 돋보이긴 했지만, 손흥민과 오세훈의 투톱 라인의 결정력은 아쉬웠다. 전반 6분 송민규의 오른발 슈팅이 골대를 때려 결정적 기회를 놓친 한국은 자기 진영으로 내려앉은 카타르 수비진 앞에서 마무리 슈팅이 골대를 향하지 못하거나 상대 골키퍼의 슈퍼 세이브에 막혀 좀처럼 골을 따내지 못했다.

집념의 헤더골 한국 축구대표팀의 오세훈(가운데)이 18일 카타르 도하의 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린 카타르와의 평가전에서 전반 43분 선제 결승 헤더골을 터뜨리고 있다. 도하=연합뉴스

답답했던 경기를 뚫어준 건 오세훈의 헤더 한 방이었다. 전반 43분, 송민규가 왼쪽 측면에서 크로스를 올렸고 이를 오세훈이 머리로 받아넣어 이날 경기의 선제 결승골이자 유일한 득점을 완성했다. 카타르에 전반전에 슈팅 하나 허용하지 않고 13개의 슈팅(유효 슈팅 5개)을 날리며 일방적인 공세를 펼쳤음에도 1골에 그쳤다.



후반 들어 카타르가 포백에서 스리백으로 전술 변화에 나서고, 전반과 달리 전방 압박을 적극적으로 시도하자 전반전 같은 일방적인 경기 양상은 사라졌다. 상대가 피지컬을 앞세운 강한 압박 카드를 들고나오면 항상 어려운 경기를 해왔던 허점이 드러나는 장면이었다. 후반전에 7명이나 교체하며 사실상 선발 선수들을 대부분 바꿔 9개의 슈팅을 더 날렸지만, 추가 득점은 없어 그 효과는 미미했다.



9월13일 입국해 이날까지 66일간, A매치 6경기를 지휘한 모레노 감독은 3승1무2패라는 성적표를 남기고 27일 계약 종료를 앞두게 됐다. 내년 1월로 예정됐던 아시안컵이 12월로 1년 가까이 연기되면서 모레노 감독의 계약 연장 여부는 오리무중으로 남게 됐다.



2026 북중미 월드컵에서 충격의 조별리그 탈락을 경험하며 흔들리던 한국 축구를 맡은 모레노 감독은 50%의 승률을 거두긴 했지만, 경기 내용은 흡족하지 않아 ‘절반의 성공’만 거뒀다는 평가다. 6경기 내내 경직된 4-4-2 포메이션을 밀어붙였지만, 투톱 전술의 장점인 전방 압박의 효과는 그리 크지 않았고 단점인 중원 숫자 부족으로 인해 중원 싸움에서 밀렸다. 결국 우루과이전(1-4 패)과 사우디전에서는 대량 실점을 허용하며 패했다.



마지막 경기였던 이날도 승리를 거두긴 했지만, 슈팅 22개를 날리고도 1골에 그치는 빈곤한 득점력으로 웃을 수만은 없었다. 경기 후 모레노 감독은 “우리 공격수들은 파이널 서드(상대 위험지역)에서의 정교함이 떨어졌다. 스코어를 더 벌릴 수 있던 경기였다”고 아쉬운 속내를 감추지 못했다.



11월 A매치 2연전에서 무득점에 그치며 ‘60호골’을 기록하는 데 실패한 ‘캡틴’ 손흥민은 “올해 마지막 A매치를 잘 끝낸 만큼 내년 3월 소집 때까지 여유롭게 준비할 수 있게 됐다”며 희망 섞인 총평을 내놓았다.



8년째 주장 완장을 찬 손흥민은 올해 유독 많은 시련을 겪었다. 생애 네 번째 월드컵이었던 2026 북중미 월드컵에선 조별리그에서 탈락했고, 11월 A매치 2연전을 앞두고는 대표팀의 ‘96라인’ 황희찬(샬케), 황인범, 김민재 등과 불화설이 대두했다.



이번 소집 때 공동명의 입장문을 발표하며 의기투합에 나선 건 고무적이었다. 손흥민은 “대표팀은 쉽지 않다. 매년 대표팀을 잘 이끄는 것에 대한 고민과 생각이 많아진다”면서 “올해는 특별히 월드컵으로 인해서 더 많은 아픔과 충격이 있었다. 실망스러운 부분도 많았지만 앞으로 더 좋은 모습을 보여드리고 싶다”고 강조했다.

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