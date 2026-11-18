외야수 최지훈(29·사진)이 원소속팀 SSG에 남는다.



SSG는 최지훈과 계약기간 4년, 총액 67억원(계약금 38억원, 연봉 총액 20억원, 옵션 9억원)에 자유계약선수(FA) 계약을 체결했다고 18일 밝혔다. 전날 오태곤과 3년 총액 11억원에 계약한 SSG는 주전 중견수 최지훈까지 붙잡았다. 특히 SSG는 데뷔 첫해부터 7년 연속 100안타와 두 자릿수 도루를 달성한 최지훈의 꾸준함과 중견수 수비 능력을 높이 평가했다.



광주제일고와 동국대를 나온 최지훈은 2020년 신인드래프트 2차 3라운드 전체 30순위로 SK(현 SSG)에 입단해 통산 930경기에서 타율 0.273, 948안타, 321타점, 177도루를 기록했다. 2022시즌엔 정규시즌 144경기에 모두 출전해 타율 0.304, 173안타, 10홈런, 31도루로 SSG의 통합우승에 힘을 보탰다.



올 시즌에는 141경기에서 개인 한 시즌 최다인 13홈런과 64타점을 올렸고, 리그 외야수 중 가장 많은 1196이닝을 소화했다.



최지훈은 계약 후 인천 지역사회를 위해 1억원을 기부하겠다는 뜻도 구단에 전했다. 그는 “데뷔 때부터 지금의 나를 있게 해준 팀이고, 무엇보다 인천 팬분들의 열정적인 응원을 떠나서 다른 유니폼을 입고 야구를 한다는 것은 상상해 본 적이 없다”며 “구단에서도 다가오는 청라돔 시대의 주역이 되어달라는 말씀에 큰 확신을 얻어 고민 없이 잔류를 결심했다”고 밝혔다.



최지훈이 원소속팀에 잔류하면서 FA 외야수를 둘러싼 여러 구단의 영입 눈치작전이 더욱 치열해질 전망이다. 현재 FA 시장에 나온 외야수로는 정수빈, 김호령, 홍창기, 배정대, 김민혁 등이 있다. 이들 가운데 김호령의 경우 C등급으로 다른 구단이 영입할 경우 보상 선수를 내줘야 하는 부담이 없다는 점에서 시장에서 어떤 반응을 얻을지 관심이 집중되고 있다.

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