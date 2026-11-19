현대자동차그룹이 자율주행차와 휴머노이드 로봇을 양대 축으로 미래 모빌리티·로보틱스 사업 확장에 속도를 내고 있다. 웨이모에 아이오닉 5 기반 로보택시를 본격 공급하고 반도체 제조기업에 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’를 투입하기로 하는 등 그룹 내부 실증을 넘어 외부 시장 공략에 나섰다.



호세 무뇨스 현대자동차 사장은 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주에서 열린 미 온라인 매체 세마포 주최 ‘실리콘밸리 앤드 더 월드’ 포럼에서 “웨이모와의 파트너십은 이미 시작됐으며, 다음 달 웨이모 측에 차량을 인도할 예정”이라고 밝혔다. 공급 차량은 미국 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에서 생산하는 아이오닉 5로, 웨이모의 6세대 완전자율주행 기술인 ‘웨이모 드라이버’가 적용될 예정이다.

글로벌파운드리스에 투입될 보스턴다이나믹스의 아틀라스(오른쪽)와 스팟. 현대차그룹 제공

현대차는 2024년 알파벳 산하 무인 자율주행 서비스 기업 웨이모와 아이오닉 5 차량 공급 계약을 체결한 바 있다. 무뇨스 사장은 특히 “미국 내수용뿐 아니라 수출용으로도 공급될 것”이라며 “상당한 물량이 될 것이고, 이는 시작에 불과하다”고 강조했다. 웨이모 외에도 자율주행 합작법인 모셔널을 통해 우버와도 협력하고 있다고 덧붙였다.



그룹의 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스 역시 같은 날 글로벌 반도체 제조기업 글로벌파운드리스와 로보틱스 협력 계약을 체결했다고 발표했다. 이번 협력으로 글로벌파운드리스는 자동차 산업 외 분야에서 아틀라스를 검증하는 첫 외부 고객이자, 휴머노이드 로봇 테스트에 나서는 첫 반도체 기업이 됐다.



보스턴다이나믹스는 내년 초부터 글로벌파운드리스 주요 사업장에서 아틀라스 현장 테스트를 시작해 반도체 공정 내 잠재적 활용 작업을 발굴하고 고객사의 요구 사항과 필요한 조건을 확인한다. 특정 작업 수행을 위한 초기 테스트와 학습도 진행한다.



4족 보행 로봇 ‘스팟’도 미국 뉴욕·버몬트, 독일 드레스덴, 싱가포르 등 글로벌파운드리스의 전 세계 생산기지로 확대 배치한다. 앞서 싱가포르 사업장에 투입된 스팟 2대는 지난 4월부터 서브팹(부대 설비 공간)에서 약 900㎞를 이동하며 9만건 이상의 설비 검사를 99% 성공률로 수행한 바 있다.



자율주행과 로보틱스 확산에 따른 고용 우려에 대해 무뇨스 사장은 기존 인력을 끌어안고 가겠다는 의지를 분명히 했다. 그는 “모빌리티 산업에서 계속 일하고자 하는 사람들은 일자리를 가질 수 있을 것”이라며 조지아 공장에서 ‘로봇 기술자’ 같은 새로운 직군 채용을 이미 시작했다고 밝혔다. 그는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 퇴진과 관련해 “엔비디아는 로보틱스와 자율주행은 물론 한국에 전략적으로 중요한 여러 프로젝트의 핵심 기업”이라며 “CEO가 바뀌더라도 협력 관계는 변함없을 것”이라고 말했다.

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