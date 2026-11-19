삼성 ‘더 프레임 프로’ 오프라 선물 추천

삼성전자는 라이프스타일 TV ‘더 프레임 프로(사진)’가 미국 유명 라이프스타일 미디어 플랫폼 오프라 데일리가 발표하는 ‘오프라가 가장 좋아하는 선물 리스트 2026’에 선정됐다고 18일 밝혔다. 미국 방송인 오프라 윈프리는 한 해 동안 화제가 된 제품을 엄선해 프리미엄 선물, 패션, 뷰티 등 8개 부문에 걸쳐 발표한다.

에쓰오일 ‘샤힌 프로젝트’ 주유쿠폰 증정

에쓰오일이 대규모 첨단 석유화학 프로젝트인 ‘샤힌 프로젝트’의 완공을 기념한 주유쿠폰 증정 행사(사진)를 다음 달 2일까지 진행한다. 전국 에쓰오일 주유소와 충전소를 이용하는 보너스카드 회원이 대상이다. 개인 일반 회원은 ‘MY S-OIL’ 앱의 주유 간편결제 서비스인 ‘빠른주유’를 이용해 1회 5만원 이상 주유하고 보너스카드를 적립하면 자동으로 응모된다.

현대로템, 항공우주 제2시험동 준공

현대로템이 최근 충남 서산 항공우주추진시험센터에 제2시험동(사진)을 세우고 차세대 항공우주 엔진 기술 내재화에 속도를 낸다. 18일 현대로템에 따르면, 1998년 약 7000평 규모로 조성된 서산 항공우주추진시험센터는 국내 최초 액체추진로켓(KSR-III) 엔진과 한국형발사체 누리호의 추진기관 시험설비 등을 개발한 곳이다. 국내에서 유일하게 극초음속·초음속 엔진 시험설비도 갖췄다. 제2시험동은 내년부터 본격 가동된다.

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