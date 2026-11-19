국내 주요 호텔이 크리스마스·연말 연휴를 겨냥해 수십만원을 호가하는 케이크를 잇따라 출시하고 있다. 케이크에 순금 명함 장식을 담거나 회전목마가 움직이는 등 고급스러움을 강조한 것이 특징이다.

파르나스호텔리조트 ‘메리고라운드’ 케이크와 워커힐 호텔 ‘뤼미에르 골든 노엘’ 케이크. 파르나스호텔리조트· 워커힐 호텔 제공

파르나스호텔앤리조트는 크리스마스 연휴를 앞두고 케이크 판을 돌리면 캐럴을 따라 회전목마가 도는 ‘메리고라운드’ 케이크 등 21개종의 케이크를 출시한다고 18일 밝혔다. 40만원에 판매하는 ‘메리고라운드’ 케이크는 50개 한정으로 붉은 지붕을 따라 두른 금빛 문양부터 목마의 입체적인 형태와 작은 장식까지, 모든 초콜릿 장식은 페이스트리 셰프가 손으로 직접 만들고 조립했다. ‘산타 아이베어’ 케이크는 파르나스 캐릭터인 ‘아이베어’에 산타 모자를 씌우고 망토를 둘러서 장식했다. 가격은 20만원으로 하루에 2개만 판매한다.



워커힐 호텔이 크리스마스 시즌을 맞아 선보이는 ‘뤼미에르 골든 노엘(Lumiere Golden Noel)’ 케이크엔 순금 명함이 포함됐다. 딸기 샌드 케이크를 베이스로 완성한 스페셜 케이크에 0.5g의 ‘워커힐 순금 명함’을 장식으로 더했다. 순금 명함과 함께 보증서와 전용 케이스도 제공한다. 해당 케이크의 가격은 55만원이다. JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울은 다양한 모양으로 제작된 ‘2026 페스티브 케이크 컬렉션’ 6종을 내놨는데 대표 제품인 ‘더 사운드 오브 노엘’은 옛 턴테이블과 LP 레코드의 모양을 본떠 만들었다. 50개 한정으로 가격은 40만원이다. 신라호텔과 조선호텔, 롯데호텔 등 주요 호텔도 조만간 크리스마스 케이크를 출시할 계획이다.



유명 호텔 베이커리들이 고가의 케이크를 선보이는 것은 케이크 자체의 매출보다는 ‘고가의 한정선물’이라는 이미지를 호텔 브랜드에 인식시키려는 전략으로 풀이된다. 한 호텔업계 관계자는 “크리스마스와 연말연휴에 판매하는 케이크는 매출에 큰 영향을 끼치지는 않는다”며 “수량도 수십여개에 불과하다”고 말했다. 한정판 선물이라는 측면으로 ‘고급화’ 이미지를 겨냥한 제품 출시라는 설명이다.”

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