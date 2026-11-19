최태원(사진) SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장이 사회문제 해결에 경제적 보상을 결합하는 새 자본주의 성장 모델을 제안했다. 기업이 창출한 사회적 가치를 측정해 성과에 비례하는 보상을 제공함으로써 경제성장과 사회문제 해결을 동시에 이끌어내자는 구상이다. 최 회장은 일본 최대 일간지인 요미우리신문과 손잡고 에너지 안보와 공급망 등 양국의 공동 현안에 대응하기 위한 민간 협력 플랫폼도 구축했다.



최 회장은 18일 서울 중구 대한상의에서 열린 ‘2026 세계행정학회(IIAS) 서울대회’ 개회식 기조연설에서 “정부의 지원이나 기업의 사회공헌, 개인의 선의에만 기대며 복잡한 사회문제를 풀기는 어렵다”며 “문제를 해결한 만큼 확실한 경제적 보상을 제공해 우수한 인재와 자본이 스스로 모여들게 해야 한다”고 밝혔다.



이번 대회는 ‘사회를 위한 성장: 협력적 거버넌스, 사회혁신과 사회적 가치’를 주제로 열렸는데, 100여년 역사의 세계행정학회가 기업인을 기조연설자로 초청한 것은 이례적으로 평가된다. 정부 정책만으로 해결하기 어려운 사회문제가 늘자 기업들이 현장에서 쌓은 경험을 통해 해결의 실마리를 찾으려는 취지가 담겼다.



최 회장은 경제가 성장해도 사회문제가 누적되는 ‘성장의 역설’을 지적했다. 그는 “경쟁과 혁신을 이끄는 자본주의와, 갈등을 조정하는 민주주의의 균형이 무너지면 누적된 사회적 비용이 결국 경제성장의 발목을 잡게 된다”고 진단하면서 SK그룹이 지난 10년간 추진한 ‘사회성과인센티브(SPC)’ 실험을 해법의 한 사례로 제시했다. SPC는 기업이 사회문제 해결에 기여한 성과를 금액으로 계산한 뒤 그 성과에 따라 현금으로 보상해주는 제도다.



최 회장에 따르면 지난 10년간 SPC에 참여한 468개 기업을 분석한 결과, 인센티브를 지급받은 기업의 사회적 가치 창출 규모는 미지급 기업보다 평균 약 3배 컸다. 평균 매출도 34% 높았고 고용·생산 유발효과는 기존 보조금 방식의 1.5~2배 수준으로 나타났다. 사회적 성과에 대한 보상이 기업 성장에 긍정적으로 작용한 것이다.



최 회장은 “AI를 활용하면 돌봄과 교육 등 사회문제 해결에 드는 비용을 줄이고 성과도 더 정확하게 측정할 수 있다”며 “사회적 가치를 경제적 보상으로 연결하는 새로운 자본주의를 만드는 데 AI가 유효한 도구가 될 것”이라고 강조했다.



경제계의 실험은 공공 영역으로도 확산하고 있다. 서울 등 지방자치단체들이 성과 기반 보상방식을 도입한 데 이어 올해 고용노동부가 적용 범위를 전국으로 확대했다. 행정안전부도 내년에 관련 제도를 도입할 예정이다. 최 회장은 개별 기업과 국가의 노력만으로는 복잡한 사회문제를 해결하는 데 한계가 있다며 정부·기업·시민사회·학계가 참여하는 ‘협력적 거버넌스’ 구축도 제안했다.



이날 출범한 ‘한일 신시대 전략 플랫폼’도 민간 주도의 협력을 확대하려는 구상의 연장선에 있다. SK그룹 산하 최종현학술원은 일본 요미우리신문과 공동으로 ‘한일 신시대 전략 플랫폼’을 설립하고 공식 웹사이트를 개설했다고 밝혔다. 플랫폼 공동대표는 최 회장과 야마구치 도시카즈 요미우리신문그룹 사장이 맡는다.



플랫폼은 한·일 양국의 정부와 기업, 경제단체, 연구기관 등을 폭넓게 연결하는 ‘빅텐트’ 방식으로 운영된다. 개별 기관들이 축적한 협력 경험과 성과를 공유하고 이를 구체적인 공동 과제로 발전시킬 계획이다.



특히 에너지 안보 협력을 핵심 의제로 삼고 중동산 원유 의존도가 높은 한국과 일본의 공급망 취약성을 고려해 석유 공동 조달·비축과 위기 발생 시 상호 지원체계 구축 방안 등을 논의할 예정이다. 앞으로 반도체와 핵심 광물의 공급망 확보, 인공지능(AI) 개발 촉진 등으로 협력 범위도 확장한다. 최 회장은 플랫폼이 양국의 정·재계와 학계, 언론, 시민사회, 청년세대 등 다양한 주체들이 지혜와 경험을 나누는 열린 장이 될 것이라며 “양국의 강점과 역량을 결합하여 새로운 가치와 성장의 기회를 창출하고, 나아가 아시아와 세계의 번영에 기여하고자 한다”고 했다.

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