한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다
2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 수험생 예비소집이 열렸다. 서울 중구 이화여자고등학교에도 수험표를 손에 쥔 학생들이 모였다.
예비소집은 시험 전 마지막 점검 자리다. 수험생들은 이날 지정된 장소에서 수험표를 받고 유의사항을 안내받는다. 학생들은 수험표에 적힌 시험장과 시험실 위치를 확인했다. 수험표도 달라졌다. 올해부터 수험표 뒷면에 가채점표가 인쇄된다. 종료령이 울린 뒤 가채점표에 답을 적으면 부정행위로 처리된다.
학생들은 AI 관련 안내문도 살펴봤다. 올해 수능부터 스마트안경이 반입 금지 물품에 명시됐다. 스마트안경·스마트워치 같은 무선기기를 1교시 시작 전에 내지 않고 시험 중 착용만 해도 그해 시험은 무효가 되고 다음 해 수능 응시 자격도 정지된다. 감독관의 안경 확인 요구에 응하지 않으면 중대한 부정행위로 간주될 수 있다.
AI 안경은 겉으로는 일반 안경과 다르지 않으나 안경테 등에 카메라와 마이크, 스피커가 들어 있다. 앞서 연세대와 서울시립대 수시모집 논술고사에서는 스마트안경을 쓴 수험생이 잇달아 적발됐다. 교육부는 전국 1312개 시험장에 판별 전담요원을 배치했다. 서울시교육청은 서울 지역 228개 시험장에 배치될 전담요원들을 대상으로 특별교육을 했다.
휴대전화와 스마트워치, 블루투스 이어폰, 전자담배 등 다른 전자기기도 시험장에 가져갈 수 없다. 시계는 결제·통신 기능이나 전자식 화면이 없는 아날로그시계만 허용된다.
올해 수능에는 55만1864명이 지원했다. 수험생들은 19일 오전 8시 10분까지 시험실에 들어가야 한다.