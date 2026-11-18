한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 중구 이화여자고등학교에서 수험생들이 ‘수능대박’ 글귀가 놓인 은행잎 하트를 배경으로 기념사진을 찍고 있다. 해당 은행잎은 이화여고 교직원이 이날 아침 교정에 떨어진 은행잎을 모아 만들었다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 수험생 예비소집이 열렸다. 서울 중구 이화여자고등학교에도 수험표를 손에 쥔 학생들이 모였다.

예비소집은 시험 전 마지막 점검 자리다. 수험생들은 이날 지정된 장소에서 수험표를 받고 유의사항을 안내받는다. 학생들은 수험표에 적힌 시험장과 시험실 위치를 확인했다. 수험표도 달라졌다. 올해부터 수험표 뒷면에 가채점표가 인쇄된다. 종료령이 울린 뒤 가채점표에 답을 적으면 부정행위로 처리된다.

학생들은 AI 관련 안내문도 살펴봤다. 올해 수능부터 스마트안경이 반입 금지 물품에 명시됐다. 스마트안경·스마트워치 같은 무선기기를 1교시 시작 전에 내지 않고 시험 중 착용만 해도 그해 시험은 무효가 되고 다음 해 수능 응시 자격도 정지된다. 감독관의 안경 확인 요구에 응하지 않으면 중대한 부정행위로 간주될 수 있다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 중구 이화여자고등학교에 붙은 ‘스마트 활용 부정행위 관련 제재 안내문’ 앞에서 수험생들이 주먹을 불끈 쥐며 서로 격려하고 있다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 중구 이화여자고등학교에서 수험생들이 수험표를 들고 시험장 위치를 확인하고 있다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 중구 이화여자고등학교에 마련된 ‘수능대박’ 은행잎 하트 앞에서 수험생들이 서로 손바닥을 맞대며 환하게 웃고 있다. 해당 은행잎은 이화여고 교직원이 이날 아침 교정에 떨어진 은행잎을 모아 만들었다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 중구 이화여자고등학교에서 2학년 재학생들이 수험생 선배들을 응원하고 있다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 중구 이화여자고등학교에서 수험생들이 수험표를 들고 시험장 위치를 확인하고 있다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 중구 이화여자고등학교에서 수험생들이 수험표를 들고 고사장을 확인하고 있다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 18일 서울 중구 이화여자고등학교에서 수험생들이 수험표를 들고 시험장 위치를 확인하고 있다.

AI 안경은 겉으로는 일반 안경과 다르지 않으나 안경테 등에 카메라와 마이크, 스피커가 들어 있다. 앞서 연세대와 서울시립대 수시모집 논술고사에서는 스마트안경을 쓴 수험생이 잇달아 적발됐다. 교육부는 전국 1312개 시험장에 판별 전담요원을 배치했다. 서울시교육청은 서울 지역 228개 시험장에 배치될 전담요원들을 대상으로 특별교육을 했다.

휴대전화와 스마트워치, 블루투스 이어폰, 전자담배 등 다른 전자기기도 시험장에 가져갈 수 없다. 시계는 결제·통신 기능이나 전자식 화면이 없는 아날로그시계만 허용된다.

올해 수능에는 55만1864명이 지원했다. 수험생들은 19일 오전 8시 10분까지 시험실에 들어가야 한다.

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