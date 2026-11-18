신인 뮤지션을 발굴하는 ‘헬로루키’가 올해 결선만을 남겼다. EBS는 18일 ‘스페이스 공감’의 신인 뮤지션 발굴 프로젝트 ‘헬로루키’가 오는 20일 오후 7시 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 결선 공연을 진행한다고 밝혔다. 예선과 본선을 거쳐 선발된 여섯 팀의 라이브를 한자리에서 만날 수 있는 무대로, 경연과 축하공연이 끝난 뒤 시상식에서 ‘2026 올해의 헬로루키’를 발표한다.

EBS 제공

올해 ‘헬로루키’에는 다섯 차례에 걸쳐 2000여 팀(중복 지원 포함)이 지원했다. 지난 9월30일 열린 본선에선 예선을 통과한 12팀이 라이브 경연을 펼쳤다. 본선에서 살아남은 여섯 개 팀은 ‘Mombrimz’, ‘녹이녹’, ‘염소의 뿔 개의 심장’, ‘산만한시선’, ‘산보’, ‘Peach Truck Hijackers’다. 이 가운데 ‘염소의 뿔 개의 심장’이 결선 진출과 함께 본선 현장 관객 투표에서 1위를 차지했다.

여섯 팀은 대망의 결선 무대에서 자신들의 음악적 가능성을 가감 없이 펼쳐 보일 예정이다. 관객은 여섯 팀의 서로 다른 사운드를 한 공연에서 만나는 동시에, '2026 올해의 헬로루키'가 탄생하는 순간을 함께할 수 있다. 결선 공연의 진행은 가수 카더가든이 맡는다. 지소쿠리클럽, 페퍼톤스, 자우림은 축하 무대에 올라 올해의 결선에 오른 신예 여섯 팀을 응원한다.

2007년 시작된 ‘헬로루키’는 신인 뮤지션이 자신의 음악을 라이브로 선보이고 관객과 만날 기회를 마련해 왔다. 국카스텐, 장기하와 얼굴들, 실리카겔, 한로로 등이 거쳐 간 무대에 올해는 여섯 팀의 신예가 오른다. 4년 만에 다시 열린 ‘헬로루키’ 결선에서 어떤 팀이 올해의 주인공으로 이름을 올릴지 기대가 모인다.

다음은 참가 6개 팀의 결선 각오.

◆Peach Truck Hijackers (피치트럭하이재커스)

-디자인을 전공한 네 명의 친구로 이루어진 펑크 밴드. 강렬한 개성과 날것의 에너지로 데뷔와 동시에 큰 주목을 받으며 2026년 한국대중음악상 올해의 신인 부문에 노미네이트됐다.

◇8월의 헬로루키 선정평: 거칠고 단단한 연주로 록의 매력을 잘 보여줬다. 예술적 완성도, 독창성, 연주력, 무대에서의 매력. 어느 것 하나 흠잡을 데 없다.

◇헬로루키 본선 경연 심사평: 초기에는 밀어붙이는 에너지가 강하게 이끌어가는 혈기 넘치는 팀이었다면, 지금은 밴드로서의 체급을 착실히 붙여가고 있는 팀이다. 더 큰 무대에서 보고 싶다.

◇각오: 여섯 팀 중 가장 시끄러운 무대를 보여드리겠습니다.

◆산만한시선

-다큐멘터리를 만들다 음악을 시작한 이들은 생활 속 장면을 포착해 노래로 옮겨오고 있다. 진솔한 노래가 주는 미덕을 보여주며, 제22회 한국대중음악상 올해의 신인 부문을 수상했다.

◇5월의 헬로루키 선정평: 이미 루키라고 할 수 없는 훌륭한 컨트리 블루스 무대를 선보였다. 음악적으로 더 높은 곳으로 갈 것 같다.

◇헬로루키 본선 경연 심사평: 11인조 편성이라는 엄청난 도전을 보여주었다. 개인이 무대를 끌고 가는 능력이 대단하다.

◇각오: 가장 ‘우리’다운 모습을 보여드리려 합니다. 서툴러도 솔직하게 노래하겠습니다.

◆염소의 뿔 개의 심장

-사회와 인간을 노래하는 포크 듀오. 악마의 상징인 ‘염소의 뿔’과 사회풍자적 소설 ‘개의 심장’을 합친 팀명처럼, 문학적인 가사에 현실의 날카로운 면을 담아낸다.

◇9월의 헬로루키 선정평: 훌륭한 연출과 편곡, 두 보컬의 완전한 조화가 높은 몰입감과 깊은 감동을 준다. 섬세하게 공들인 음악으로 직관적인 감상을 주는 미덕이 있는 무대였다.

◇헬로루키 본선 경연 심사평: 고요하고 아름답다. 절제된 중에도 전달력이 있고, 여전히 보컬의 합과 라이브가 좋다.

◇각오: 아주 멋진 모습으로 멋진 메시지를 전해드리겠습니다. 기대하셔도 좋습니다.

◆녹이녹

-‘당신 인생의 BGM이 될 수 있는 노래’를 지향하는 포스트 록 밴드. 유년 시절의 노스탤지어를 2000년대 한국 인디신(Scene)의 사운드로 재구성한다.

◇5월의 헬로루키 선정평: 한국형 슈게이즈의 가장 아름다운 부분을 이어 나갈 밴드가 되기를 바란다.

◇헬로루키 본선 경연 심사평: 가사 없이도 선명한 서사와 감정을 전달하는 팀. 포스트 록의 매력과 로킹한 에너지를 동시에 보여줬다.

◇각오: 올해가 헬로루키에 지원할 수 있는 마지막 해인 만큼, 동료들을 믿고 끝까지 열심히 할게요. 저희의 모든 것을 무대 위에서 쏟아내 보겠습니다.

◆Mombrimz

-자연에서 받은 영감과 동화 같은 상상력을 바탕으로 신선한 스토리텔링을 펼쳐내는 밴드. ‘비틀즈도 비트는데, 우리는 몸부림을 쳐보자’라는 마음을 팀명에 담았다.

◇6월의 헬로루키 선정평: 신인 밴드인 게 믿기지 않을 정도로 능숙한 무대 매너가 좋았다. 오리엔탈 팝 록 스타일에 매력적인 보컬이 더해진 게 킥이다.

◇헬로루키 본선 경연 심사평: 동시대 팝 밴드로서 독창성과 변주를 어떻게 줄 수 있는지 잘 알고 있는 팀이다.

◇각오: 결선까지 온 만큼 진심과 간절함을 담아 최선을 다하겠습니다! 저희만의 색깔을 살려 멋지고 재미있는 무대를 보여드릴게요!

◆산보

-직관적인 멜로디와 솔직한 노랫말로 울림을 주는 4인조 인디 록 밴드. 우정과 사랑, 일상에 관한 개인의 경험에 상상을 더한 음악을 선보인다.

◇와일드카드 선정평: 쿨하고 유니크한 기타 팝 밴드 산보의 존재는 다채롭게 확장되고 있는 밴드 붐의 귀한 증거다.

◇9월의 헬로루키 경연 심사평: 좋은 리프와 멜로디를 만들고, 곡에 어울리는 사운드를 구현하는 능력이 있으며 탄탄한 라이브 실력도 갖춘 팀이다.

◇각오: 헬로루키 경연은 늘 부담이 되지만, 그만큼 더 잘하고 싶어요. 기회를 주신 분들께 폐가 되지 않도록 감사한 마음으로 준비하겠습니다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지