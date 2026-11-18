전동킥보드 등을 이용해 고의로 사고를 내거나 음주운전 차량을 표적으로 삼는 자동차 보험사기가 기승을 부리고 있다. 금융당국은 소비자 피해를 우려하며 주의를 당부했다.

18일 금융감독원 기획조사에 따르면 혐의자 A씨는 전동킥보드를 이용해 주행 중인 차량에 고의로 접촉하는 수법으로 총 80차례 사고를 유발했다. A씨는 주택가 골목길 등 운전자 사각지대에서 대기하다가 차량이 진로를 변경하거나 골목을 빠져나오는 순간 전동킥보드를 부딪쳤다. 택시가 승객을 내려주기 위해 정차한 후 뒷문이 열리는 순간 차체 후미에 부딪치는 등의 수법도 사용했다. 충돌 직후에는 과장된 통증을 호소하며 현장에서 현금 합의를 요구하거나, 합의가 성립되지 않으면 병원 진단서를 발급받아 보험사에 대인·대물 보험금을 청구하는 방식을 반복했다.

금융감독원. 뉴시스

대리운전 기사가 경미한 교통사고로 입원한 후 대리운전을 계속하면서 허위 입원을 통해 합의금 등 보험금을 편취한 사례도 확인됐다.

혐의자 상당수는 입원 환자가 활동하기 어려운 심야 시간에 운행을 반복하거나 입원 기간 중 상시로 대리운전을 한 것으로 드러났다. 특히 동일 혐의자가 반복적으로 허위 입원한 사례도 다수 확인됐다.

개인택시 기사들도 경미한 교통사고로 입원하고, 실제로는 입원 기간 정상 영업을 해 보험금을 편취한 것으로 확인됐다. 한 혐의자는 경미한 교통사고로 4회에 걸쳐 총 23일간 입원했는데, 이 중 14일간 36시간 택시 영업을 한 것으로 드러났다.

음주운전 차량을 노린 고의 충돌사고도 있었다. 혐의자는 도로에서 음주운전이 의심되는 차량이 신호 위반 등 이상 주행하자 이를 추격해 해당 차량이 차선을 변경하는 순간 급가속해 고의로 충돌사고를 일으켰다. 일부 혐의자들은 그룹을 형성해 가해 차량 운전자나 피해 차량 운전자, 동승자로 역할을 바꿔가며 유사 사고를 냈다.

보험사기 유죄 선고를 받고 출소 후에도 동일한 수법으로 고의 사고를 반복하는 재범자도 확인됐다. 고가 차량을 이용해 진로변경 차량을 고의로 충돌하는 수법을 썼다.

금감원은 경찰에 해당 혐의자들에 대한 수사를 의뢰했다. 아울러 소비자들에겐 일부러 낸 사고로 의심된다면 상대방과 합의하지 말고 현장에서 증거부터 확보할 것을 당부했다. 블랙박스 영상과 현장 사진, 목격자 진술 등을 확보하고 상대 차량·인적사항을 기록해둬야 한다.

금감원은 “보험사기는 반드시 적발된다는 점을 유의하시고, 고수익을 미끼로 한 비상식적인 보험사기 제안을 받거나 의심 사례를 알게 되면 ‘보험사기 신고센터’에 주저 없이 제보해 주시기 바란다”고 당부했다.

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