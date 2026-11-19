경남 창원시가 시민들이 행정기관을 이용하며 겪던 번거로움을 덜기 위해 전 읍·면·동장을 ‘시민우선 매니저’로 임명하고 현장 행정 강화에 나선다.



창원시는 읍·면·동장이 직접 민원 처리 경계를 조정하고 관계 부서와 협의해 진행 상황을 챙기는 시민우선매니저 제도를 도입한다고 18일 밝혔다.



어디에 문의해야 할지 막막한 사안에 대해 읍·면·동장이 직접 처리 경로를 안내하고, 해결이 까다로운 복합 민원은 관계 부서와 머리를 맞대 해결책을 조율하는 데 초점을 맞췄다. 타 기관 소관 업무 역시 구체적인 담당 부서와 신청 방법을 안내해 시민의 시간적·물리적 수고를 대폭 덜어줄 방침이다. 시민의 민원 접수를 기다리는 수동적 태도에서 벗어나 현장 순찰을 통한 선제적 불편 발굴에도 주력한다. 통학로 보행 방해 시설, 우천 시 배수 불량 지점, 훼손된 안내표지판 등 일상 속 위험 요소를 읍·면·동장이 직접 찾아내 소관 부서와 연계해 신속하게 개선할 계획이다.

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