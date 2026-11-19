전북 군산시가 개항과 식민지 시대의 아픔, 산업화 과정에서 축적된 도시의 역사와 기억을 문화예술 콘텐츠로 발전시키는 작업에 나선다. 시는 국내외 예술인과 지역 예술인의 교류·협력을 통해 군산만의 문화적 정체성을 확립하고 내년 문화축전으로 이어갈 계획이다.



군산시는 20∼21일 군산회관과 원도심 일원에서 ‘기억과 연대, 문화도시 군산’ 프리 KAALA(제3세계 국제문화협력기구) 포럼을 개최한다고 18일 밝혔다. ‘기억을 넘어, 연대를 잇다’를 주제로 내년 열릴 문화축전의 기반을 마련하기 위한 자리다. 20일 오전 기조강연에 이어 오후에는 ‘문명 전환기와 글로벌 사우스 서사의 힘’, ‘글로벌 사우스의 현대미술’, ‘글로벌 사우스에서 다큐멘터리의 사회적 가치와 역할’을 주제로 발제와 토론이 이어진다. 21일에는 원도심 문화예술공간과 하제마을 등을 둘러보는 현장 탐방을 진행한다.



군산은 내항과 근대역사문화공간, 영화동·월명동 골목, 중앙로 옛 상업거리 등에 개항과 근대화, 식민지 수탈의 역사, 산업화와 도시 변화의 흔적을 간직하고 있다. 시는 이러한 역사 문화 자산을 문학과 미술, 영화, 공연 등 다양한 장르로 재해석해 지역 고유의 문화 콘텐츠로 키울 계획이다.



특히 칼라문화재단과 협력해 국내외 문화예술인과 지역 예술인의 공동 창작·전시·공연 기회를 확대하고 시민이 일상에서 문화를 누릴 수 있는 환경을 조성할 예정이다.

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