한국공항공사가 탄소중립 경연대회에서 우수상을 수상했다.

한국공항공사는 18일 ‘2026 탄소중립 경연대회’에서 기업·기관 부문 기후에너지환경부 장관상(우수상)을 수상했다.

18일 서울 강남구 가빈아트홀에서 열린 ‘2026 탄소중립 경연대회’에서 정호경 한국공항공사 공항시설실장(오른쪽)이 기후에너지환경부 장관상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

탄소중립 경연대회는 한국기후·환경네트워크에서 주최하는 행사로 온실가스 감축, 기후위기 적응, 교육·홍보 등 탄소중립 문화 확산에 기여한 기관·단체의 우수사례를 발굴해 시상한다.

공사는 △공항 자체 온실가스 감축 △공항 자원순환 △항공산업 가치사슬 강화 △기후위기 대응 등 4개 분야의 성과를 인정받았다.

공사는 온실가스 감축을 위해 지난해까지 사천·원주·울산공항에 태양광 발전시설을 구축했으며 김포·제주 등 5개 소속기관으로 확대를 추진하고 있다. 이 중 사천·원주공항은 전력 자립을 달성했다.

또 공항 자원순환을 위해 2024년부터 지난해까지 전국 공항에서 수거한 폐전자제품 35.4t을 E-순환 거버넌스를 통해 재활용하고, 양양·여수공항은 활주로 주변 삭초풀 13.6t을 지역 농가에 사료용으로 무상 공급했다.

E-순환 거버넌스는 폐전기·전자제품 회수·재활용 사업을 운영하는 기후에너지환경부 인가 비영리 공익법인이다.

공사는 항공산업 가치사슬 확대를 위해 지속가능항공유(SAF)를 사용하는 국제선 항공편에 인센티브를 제공하고, 지상조업 특수차량 전용 충전기를 연구·개발해 충전 인프라를 구축하는 등 항공사와 지상조업사의 탄소 감축도 지원하고 있다.

지속가능항공유는 폐식용유, 동·식물성 기름 등 화석연료가 아닌 원료로 만들어 기존 항공유보다 탄소 배출을 최대 80%(전 과정 기준) 줄일 수 있다.

이와 함께 기후변화에 따른 집중호우에 대비해 김포공항 지하차도 배수관을 넓히고, 제주공항 배수시설에 원격제어 시스템을 구축하는 등 공항 운영 안정성을 높였다.

김원준 한국공항공사 사장은 “공항은 항공사와 지상조업사, 이용객 등 항공산업의 다양한 주체가 모이는 공간”이라며 “한국공항공사는 공항운영자로서 항공산업의 넷제로 전환을 선도해 나가겠다”고 밝혔다.

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