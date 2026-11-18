한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다

18일 서울 광화문광장에서 열린 ‘K-베이커리 페스티벌 in 광화문’에서 방문객들이 각종 베이커리·디저트를 살펴보고 있다. 전국 110여개 베이커리가 참여하는 이번 행사에서는 K-베이커리의 저력과 전국 소상공인 베이커리의 경쟁력을 한자리에서 확인할 수 있다.

전국 대기업 베이커리와 동네빵집 등이 참여하는 ‘K-베이커리 페스티벌’이 18일 서울 종로구 광화문광장 일원에서 열렸다.

오는 20일까지 이어지는 이번 행사는 지역 곳곳에서 기술과 맛을 지켜 온 소상공인 베이커리와 국내외에서 K-베이커리를 알리는 대표 기업이 동시에 참여하는 첫 제빵 축제다.

특히 ‘빵지순례존’에는 대전 성심당과 광주 베비에르, 전북 풍년제과, 부산 아델라7 등 각 지역을 대표하는 110여 개 점포가 참여한다. 대전이 아닌 지역엔 매장을내지 않는 것으로 알려진 성심당의 대표 제품도 맛볼 수 있다.

18일 서울 광화문광장에서 열린 ‘K-베이커리 페스티벌 in 광화문’에서 방문객들이 각종 베이커리·디저트를 살펴보고 있다.

18일 서울 광화문광장에서 열린 ‘K-베이커리 페스티벌 in 광화문’에서 방문객들이 각종 베이커리·디저트를 결제하고 있다.

18일 서울 광화문광장에서 열린 ‘K-베이커리 페스티벌 in 광화문’에서 방문객들이 각종 베이커리·디저트를 사기 위해 줄을 서고 있다.

18일 서울 광화문광장에서 열린 ‘K-베이커리 페스티벌 in 광화문’에서 방문객들이 행사장 입장을 위해 줄을 서 있다.

‘K-베이커리존’에는 파리크라상(파리바게뜨), CJ푸드빌(뚜레쥬르), 대두식품이 참여한다.

미국 독립 250주년을 기념해 미국산 재료로 만든 빵과 구움과자를 선보이는 ‘주한미국대사관존’과 올인원 F&B 플랫폼인 ‘ABCD 홍보관’, 후원사 경품 이벤트 등이 마련된다.

주최 측은 행사 기간에 외국인과 직장인, 청년층 등 30만명이 방문할 것으로 예상했다.

우원석 대한제과협회 회장은 “전국의 동네빵집과 K-베이커리 대표 기업이 함께 만드는 이번 축제에서 많은 시민이 빵이 주는 즐거움을 함께 나누길 바란다”고 말했다.

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