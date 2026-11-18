1996년 9월 일본 아사히TV의 심야 토론 프로그램. 일본 위안부 문제를 두고 극우 논객이 핏대를 세우며 “배상금을 달라는 것 아니냐”고 따진다. 언성을 높이며 한국의 사과 요구를 비꼬는 상대방을 제지하고 한 여성이 침착하게 발언권을 얻는다. 흥분하지 않고 도리어 입가에 옅은 미소를 머금은 채 나직한 목소리로 진정성 있는 사과의 중요성을 역설한다.



“잘못이 아니라고 생각하면 사과하지 않으면 됩니다. 사과하기 싫은 태도가 눈에 뻔히 보이니 하는 말이에요. 사죄라는 건 상대방이 받아들일 수 없다면 통하지 않는 겁니다. 사과했다가 번복하고, 또 사과했다가 번복하면 장난치는 것처럼 느껴지는 거죠.”

박세준 정치부 차장

최근 개봉한 다큐멘터리 영화 ‘호루몽’의 한 장면이다. 일본 내 차별과 혐오에 맞선 재일 한국인 3세 신숙옥씨의 삶을 담았다. 그는 고개를 숙인 척하면서 돌아서면 곧바로 망언을 되풀이하는 일본 정치인들의 위선을 정면으로 찔렀다. 영상 속 신씨는 혼자 선명한 빨간색 원피스를 입고 있었다. 무채색 정장을 입은 다른 출연자들 사이에서 그 빨간색이 서늘한 경고처럼 보여서 더 눈길이 갔다. 배급사에 따르면 해당 토론회 영상은 사회관계망서비스(SNS)에서 누적 조회수 1000만회를 돌파했다.



요즘의 여의도 풍경이 겹친다. 더불어민주당 김민석 대표는 지난 전당대회 과정에서 불거진 이른바 ‘반이재명·분열주의·신천지 3자 비밀연합’ 의혹에 대해 “증거가 없다”며 사과했다. 당내에서는 곧장 다른 말이 터져나왔다. 친명(친이재명)계 의원들은 신천지 집단 가입 정황이 확인됐다며 불씨를 지폈다. 친청(친정청래)계는 “차라리 자료를 공개하자”고 반발했다. 김 대표의 사과는 봉합이 아닌 갈등의 신호탄이 됐다.



최민희 최고위원의 사과도 닮았다. 지난달 비공개 당원 간담회에서 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지의 발언을 한 사실이 논란이 되면서 고개를 숙였다. 하지만 김 대표가 제기한 신천지 의혹은 별개라며 곧바로 날을 세웠다.



사과를 했다가 돌아서면 다시 칼을 겨눈다. 진정성이 없는 사과는 상대를 기만하는 또 다른 폭력이다. 차라리 안 하느니만 못한 사과인 셈이다.



2019년 ‘조국 사태’로 나라가 두 동강 났다. 민심은 성난 파도처럼 민주당을 덮쳤다. 당시 이해찬 대표는 지도부 중 유일하게 대국민 사과에 나섰다. 청년들이 느낀 박탈감과 좌절감을 헤아리지 못했다고 인정했다. 그의 사과로 당내 파열음도 잠잠해졌다. 경선 룰을 둘러싼 갈등과 도미노 탈당 우려가 해소됐다. 민주당 총선 승리의 발판도 거기서 마련됐다.



지금 민주당에는 그런 리더십이 보이지 않는다. 잘못을 인정하지 않고, 상대방의 마음을 헤아리지 않는다. 그러니 사과는 늘 조건부다. 사과를 받는 상대보다 계파의 이익이나 강성 지지층이 우선인 것처럼 보인다.



국회에서 만난 민주당의 일원들은 모두 ‘이재명정부의 성공’을 최우선 과제로 내세운다. 지난 전당대회에서도 너나없이 당의 통합을 외쳤다. 진정성 없는 사과로 통합이 가능하겠는가.



‘호루몽’ 개봉을 앞두고 신씨는 이달 초 8일간 방한 일정을 소화했다. 세월이 흘러 머리에 하얗게 서리가 내렸지만, 차분한 목소리는 그대로였다. 관객과의 대화(GV)에서 그는 “정치가 나쁩니다”라고 담담하게 말했다. 혐오와 분열을 부추겨 세를 불리는 것, 내뱉은 사과의 무게를 지워버리는 것. 그 나쁜 일의 배후에 정치가 있다는 뜻이었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지