아침에 눈을 떠 스마트폰을 확인하고, 엘리베이터를 타고 내려와, 내비게이션이 알려주는 길을 따라 출근한다. 너무 당연해서 의식조차 하지 않는 일상의 순간마다 누군가의 설계와 계산, 수없이 반복된 시험이 숨어 있다. 우리는 그들을 공학인이라 부른다. 다만 그 이름을 소리 내어 부를 일이 그동안 많지 않았을 뿐이다.



대한민국의 성장사는 곧 공학의 역사다. 자원도 자본도 없던 나라가 반도체와 조선, 자동차와 배터리로 세계 산업의 지형을 바꿨다. 그러나 우리 사회는 그 성취를 ‘기업의 성과’나 ‘국가의 저력’으로 기억할 뿐, 그것을 만들어낸 사람들의 이름을 기억하는 데에는 인색했다.

장혁 에이펙스모빌리티 최고전략책임자(CSO)

필자는 자율주행 사업 현장에서 일하며 이 사실을 매일 실감한다. 운전석에 사람이 없는 차가 도심을 달리는 장면은 화제가 되지만, 그 한 번의 주행 뒤에는 수천시간의 주행 데이터를 분석하고, 예외 상황 하나를 해결하려고 밤을 새우는 엔지니어들이 있다. 도로 위의 신뢰는 그렇게 한 줄의 코드와 한 번의 검증이 쌓여 만들어진다. 박수는 화면 속 차량이 받지만, 그 차를 움직이는 것은 화면 밖의 사람들이다.



지금 우리는 또 한 번의 거대한 전환점에 서 있다. 인공지능(AI)이 일하는 방식을 바꾸고, 자율주행이 이동의 개념을 다시 쓰고, 에너지 전환이 산업 구조 전체를 흔들고 있다. 이 변화의 한가운데서 문제를 정의하고, 제약 속에서 실제로 작동하는 해답을 만들어내는 사람이 바로 공학인이다. 이제 공학인은 주어진 과제를 수행하는 기술자에 머물러서는 안 된다. 어떤 기술을 어떤 안전 기준 위에서 사회에 들여올지 결정하는 정책과 산업의 테이블에 공학인이 주축으로 앉아야 한다. 기술의 속도를 이해하지 못하는 규제는 혁신을 가로막고, 합의 없이 질주하는 기술은 신뢰를 잃는다. 그 간극을 메울 사람 역시 기술의 가능성과 한계를 동시에 아는 공학인이다.



하지만 현실은 녹록지 않다. 우수한 인재들은 이공계를 떠나고, 현장의 엔지니어들은 성과는 남의 몫이고 책임만 자신의 몫이라는 허탈감을 토로한다. 다리가 무너지지 않고 열차가 제시간에 도착하는 것을 당연하게 여기면서도, 정작 그 당연함을 지켜내는 사람들의 노고에는 무관심했던 것은 아닌지 돌아볼 때다. 기술 경쟁이 곧 국가 경쟁인 시대에, 그 최전선에 선 사람들이 존중받지 못한다면 우리의 미래는 어디서 오겠는가.



‘제1회 공학인의 날’이 의미 있는 이유가 여기에 있다. 기념일 하나로 세상이 바뀌지는 않는다. 그러나 한 사회가 무엇을 기념하는지는 그 사회가 무엇을 소중히 여기는지를 보여준다. 과학이 세상의 원리를 ‘발견’한다면, 공학은 그 원리로 세상을 ‘구현’한다. 비용과 시간이라는 현실적 제약 속에서도 끝내 작동하는 무언가를 만들어내는 일. 그 고유한 가치를 사회가 공식적으로 인정하는 첫걸음이 바로 오늘이다.



오늘을 계기로 공학인 스스로도 실험실과 현장의 울타리를 넘어 사회와 더 적극적으로 대화하기를 바란다. 사회가 공학인의 이름을 기억하고, 공학인이 기술이 향할 방향을 사회와 함께 고민할 때 우리가 그리는 미래는 비로소 현실이 된다. 미래를 구현해 온 사람들에게 이제 사회 변화의 주역이라는 이름을 돌려줄 때다.

장혁 에이펙스모빌리티 최고전략책임자(CSO)

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