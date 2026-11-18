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[시사중국어학원의 리얼 중국어 회화] 말 한마디 나눌 사람조차 없어.
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리얼 중국어 회화
입력 :
2026-11-18 18:18
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2026-11-18 18:18
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[시사중국어학원의 리얼 중국어 회화] 말 한마디 나눌 사람조차 없어.
세계일보
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오피니언
[설왕설래] 서울경찰청 앞 ‘교통치안 공백’
서울경찰청은 종로구 내자동에 있다. 경찰청장 공관도 인근에 있다. 주변은 대부분 시속 30㎞의 차량 속도 제한이 있으나 교통법규 위반이 빈발한다. 수도 치안의 심장부가 맞는지 믿기지 않을 정도다. 서울청 정문에서 사직단 방향은 그나마 건널목마다 신호등이 있고 신호위반·과속단속 카메라도 하나 있어 덜하다. 문제는 서울청에서 구세군회관에 이르는 남북 450m
[데스크의 눈] 정치가 민심을 외면하면
지난 3일(현지시간) 미국이 중간선거를 치른 지 2주가 지났다. 선거 결과로 나타난 도널드 트럼프 대통령 집권 2기에 대한 평가는 처참하다. 상원의원 35명, 하원의원 435명 선출의 결과가 다 확정되진 않았으나 이미 야당인 민주당의 압승이 확정됐다. 민주당의 상징색인 파란색(블루)이 번진다는 의미의 ‘블루 웨이브’를 넘은 ‘블루 쓰나미’였다. 여당 공화당
[안보윤의어느날] 길을 잃는 방법
버스를 기다리던 어느 아침이었다. 바람이 불 때마다 손바닥만큼 커다란 낙엽이 바닥으로 뚝뚝 떨어졌다. 나는 배차 간격이 긴 버스를 놓친 직후라 오히려 느긋해진 마음으로 낙엽의 궤적을 좇고 있었다. 제자리를 맴돌던 낙엽은 어느 순간 날듯이 떠올라 길 건너로 옮겨갔다. 그러나 대부분의 경우 차바퀴에 눌려 납작해진 채 도로 밖으로 밀려났다. 호젓한 숲길에서야 본
[오늘의시선] 젠슨 황 쇼크, 시험대 오른 K반도체
젠슨 황이 떠나면 한국 반도체도 흔들릴까. 33년간 엔비디아를 이끈 그의 전격 사임에 이어 복귀 가능성까지 거론되면서 삼성전자와 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 공급계약에도 관심이 쏠리고 있다. 하지만 질문을 뒤집어 보자. 엔비디아는 한국의 HBM 없이 지금의 인공지능(AI) 반도체 경쟁력을 유지할 수 있을까. 한국 기업이 엔비디아를 필요로 하는 만큼
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