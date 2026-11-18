10년간 이어온 첫 시즌을 마치고 휴식기에 들어갔던 ‘복면가왕’이 다음 달 시즌2로 돌아온다.



MBC는 18일 ‘복면가왕 : 황금마스크’(포스터) 메인포스터를 공개하고 12월6일 첫 방송을 예고했다. ‘복면가왕 : 황금 마스크’는 2015년 첫 방송 이후 10년간 이어온 MBC 장수예능 ‘복면가왕’의 두 번째 시즌이다.



2015년 파일럿 프로그램으로 출발한 복면가왕은 복면을 쓴 출연자의 정체를 노래만으로 추리하는 독특한 형식으로 꾸준히 시청자들의 관심을 받아왔다. 출연자의 커리어는 배제한 채 순수하게 실력만으로 경연의 승리를 가린다는 점에서 동시대 다른 음악예능과 차별화에 성공했다.



복면 덕분에 출연진을 다양화한 것도 장수 비결이다. 가수 중심의 타 음악 경연 예능과 달리 복면가왕엔 배우, 개그맨, 스포츠 선수, 할리우드 스타까지 출연해 가창력을 선보인 뒤 시청자들에게 반전까지 제공했다. 음악 예능의 새로운 문법을 제시했다는 평가를 받으며 57개국에 방송 포맷도 수출했다.



특히 2019년 미국 FOX에서 방영한 리메이크 ‘더 마스크드 싱어’는 현지에서도 선풍적 인기를 모았다. 2019년 1월2일 첫 방송은 시청자 수 약 936만명을 기록했다. 이어 2020년 2월엔 미국 프로풋볼 슈퍼볼 직후 시즌3 첫 방송을 송출해 2373만명의 시청자를 모았다.



MBC는 두 번째 시즌에선 ‘복면가왕’이 초대형 뮤직 페스티벌로 한층 확장된 무대를 선보인다고 밝혔다.



진행은 시즌1에 이어 김성주가 맡는다. 김성주는 지난해 ‘2025 MBC 방송연예대상에서 ‘특별상’을 수상하면서 ‘복면가왕’ 시즌1을 마무리하는 것에 “마음이 헛헛했다”며 “내 40대를 ‘복면가왕’과 함께하게 해준 시청자들에게 감사드리고 동료들에게도 감사드린다”고 애정을 드러내기도 했다.

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