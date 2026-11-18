육동한 춘천시장이 18일 정부서울청사에서 임기근 국무조정실장을 만나 춘천형 자살예방 정책의 성과를 공유하고 다목적체육관 건립 등 춘천 주요 현안에 대한 협력 강화에 나섰다.

춘천시는 2024년 자살예방 선포식을 시작으로 종교계와 의료계, 민간단체 등이 함께하는 지역사회 생명안전망을 구축해왔다. 특히 6대 종교계과의 협력체계를 마련하고 생명존중안심마을을 3개에서 8개로 확대하는 등 행정 뿐만이 아닌 지역사회 전체가 참여하는 예방체계를 강화하고 있다.

육동한 춘천시장과 임기근 국무조정실장. 춘천시 제공

이 같은 노력 속에 춘천시의 2025년 인구 10만명당 자살사망률은 27.4명으로 지난해 31.2명보다 12.2% 감소했다. 이는 최근 5년 중 처음으로 전국 평균(27.8명)을 밑도는 수치다. 자살 고위험군 발굴과 상담센터 등록도 증가하면서 위기 상황에 놓인 시민을 조기에 발견하고 지원하기 위한 기반도 확대됐다.

육동한 시장은 이날 임기근 국무조정실장에게 이러한 춘천형 자살예방 정책의 추진 과정과 성과를 소개하고 2030년까지 춘천시 25개 모든 읍면동에 생명존중안심마을을 조성하는 등 지역사회 중심의 예방체계를 더욱 강화해 나가겠다는 계획을 설명했다.

특히 육 시장은 다목적체육관 건립을 위한 2027년도 설계비 10억 원의 국비 반영 필요성을 강조했다. 각종 국제태권도대회와 대규모 문화·체육행사 유치를 위한 시설 확충이 필요한 만큼, 국회 예산안 심의 과정에서 설계비가 반영돼야 한다는 설명이다.

현재 타당성조사 등 절차가 진행 중으로 예산이 적기에 확보돼야 후속 행정절차와 설계용역을 계획대로 추진할 수 있다는 점도 전달했다.

아울러 캠프페이지 오염토지 정화, 강원과학기술원 춘천 설립, 소양8교 건립사업 등 지역 주요 현안에 대해서도 의견을 나누고 정부 차원의 관심과 협력 필요성을 전달했다.

육동한 시장과 임기근 실장은 기획재정부에서 경제·재정정책 분야에서 쌓아온 경험과 신뢰를 바탕으로 오랜 인연을 이어온 선후배 사이다.

육동한 시장은 “시민의 생명을 지키는 일부터 도시의 미래를 준비하는 일까지 지방정부와 중앙정부의 긴밀한 협력이 중요하다”며 “춘천형 자살예방 정책을 더욱 발전시키는 한편 지역의 핵심 현안들이 차질 없이 추진될 수 있도록 정부와 지속적으로 소통하겠다”고 말했다.

임기근 국무조정실장은 “춘천시가 지역사회와 함께 자살예방에 선제적으로 대응하고 의미 있는 변화를 만들어가고 있다는 점이 인상적”이라며 “지역의 주요 현안에 대해서도 충분히 의견을 듣고 관계부처와 함께 살펴보겠다”고 화답했다.

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