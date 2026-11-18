춘천시가 강원 최초로 정부의 ‘청년친화도시’에 지정됐다. 지난해 첫 도전 이후 청년정책 추진 기반을 강화해 온 노력이 결실을 맺으면서 춘천시가 추진해 온 ‘실험도시’ 정책도 청년의 삶 전반으로 확대된다.

육동한 춘천시장이 18일 시청에서 ‘청년친화도시’ 지정을 설명하고 있다. 춘천시 제공

육동한 춘천시장은 18일 정부서울청사에서 열린 청년친화도시 지정식에 직접 참석한 뒤 같은 날 오후 춘천시청 브리핑룸에서 언론브리핑을 열고 지정 성과와 함께 ‘청년실험도시 춘천’의 비전과 추진계획을 발표했다. 이 자리에는 박정한 춘천사회혁신센터장과 전창대 춘천시 청년미래보좌역, 이슬비 청년네트워크 생활문화복지 분과장이 함께했다.

청년친화도시는 청년의 정책 참여를 확대하고 일자리·주거·문화 등 청년이 살기 좋은 환경을 조성하는 지방자치단체를 국무조정실이 지정하는 제도다. 2024년부터 매년 전국 최대 3곳을 선정하며 올해는 춘천시를 비롯해 경북 의성군, 전남 광양시가 지정됐다. 전국 청년친화도시는 모두 9곳으로 늘었다.

이번 지정으로 춘천시는 2027년부터 2031년까지 5년간 청년친화도시 지위를 갖게 된다. 2년간 국비 5억원과 정부의 정책 자문 등 행정적 지원을 받는다. 도비·시비를 더한 총사업비는 10억원이다.

■어떻게 지정됐나…첫 도전에서 강원 최초 지정까지

이번 지정은 시가 2023년 7월 ‘실험도시 춘천’을 선포한 이후 교육과 창업, 청년 참여 기반을 한 걸음씩 쌓아 온 청년정책의 결실이라는 평가다.

지난달 기준 춘천 청년 인구는 9만3999명으로 전체 인구의 약 33%를 차지했다. 춘천은 강원도 내에서 청년 인구 비율이 가장 높은 도시로 매년 많은 청년이 학업을 위해 춘천을 찾고 있다. 다만 졸업 이후 취업 등을 이유로 지역을 떠나는 청년들이 있어 이들이 춘천에 머물며 성장할 수 있는 환경을 만드는 게 중요한 과제로 꼽혀 왔다.

이에 시는 ‘최고의 교육도시 춘천’ 선포와 글로컬대학·교육혁신선도지역 지정을 통해 교육 기반을 강화하고 창업 브랜드 ‘Station C’와 대학창업펀드 등을 통해 청년 창업을 지원해 왔다. 또 바이오 국가첨단전략산업 특화단지와 도시재생혁신지구 지정, 기업혁신파크·연구개발특구 추진 등을 통해 청년들이 지역에서 일하고 정착할 수 있는 산업 기반을 넓혀 왔다.

이런 기반 위에서 청년들이 직접 도전하고 지역에 뿌리내리는 성과도 나타났다. 근화동396을 거친 청년들은 지역에서 자신만의 브랜드로 사업을 이어가고 약사천 일대에서 활동한 청년 창작자들은 스스로 협동조합을 설립해 지역에 자리를 잡았다. 청년이 단순한 정책 지원 대상을 넘어 지역에서 새로운 가능성을 찾고 직접 실행하는 주체로 성장하고 있는 것이다.

청년정책 추진체계도 단계적으로 정비했다. 지난해 9월 청년친화도시 추진단을 출범했던 시는 조직과 제도를 꾸준히 보완하고 청년 참여 기반을 확대하며 재도전을 준비해 왔다.

올해는 청년 전담팀을 중심으로 청년네트워크를 출범하고 청년미래보좌역을 위촉했다. 육동한 시장이 직접 단장을 맡는 청년정책추진단도 구성해 부서 간 협력체계를 강화했다. 춘천사회혁신센터 내에는 청년정책을 한곳에서 안내하는 통합플랫폼 ‘C-HUB’도 문을 열었다. 이 같은 준비를 바탕으로 지난 9월 청년친화도시 지정 신청서를 제출한 춘천시는 10월 현장평가와 발표심사를 거쳐 최종 지정됐다.

■무엇이 달라지나…실패해도 다시 도전할 청년의 실험 무대로

이번 지정을 계기로 시는 ‘청년실험도시 춘천’을 본격 추진한다. 청년이 새로운 일을 시도하고 실패하더라도 다시 도전할 수 있도록 도시의 공간과 자원을 개방하고 청년이 직접 지역 문제의 해법을 찾는 것이 핵심이다.

먼저 원도심·대학가·농촌 등 3대 생활권을 중심으로 ‘도시혁신실험’을 추진한다. 원도심에서는 비어 있거나 활용도가 낮은 점포를 청년 창작자와 프리랜서의 작업·교류 공간으로 활용한다. 청년들이 함께 작업하고 아이디어를 나누며 새로운 창업과 활동 가능성을 시험할 수 있도록 지원한다.

대학가에서는 대학생들이 전공과 동아리 활동을 바탕으로 지역 주민, 상인들과 함께 골목의 문화와 콘텐츠를 만들어 보는 실험을 진행한다. 농촌에서는 청년들이 당장 주거지나 일터를 옮기지 않고도 농촌의 일과 생활을 경험하며 자신에게 맞는 활동을 찾아볼 수 있도록 한다.

실험 분야도 창작과 음악, 문화예술, 지역 창업, 인공지능 등으로 폭넓게 운영해 청년들이 자신의 재능과 가능성을 발견할 기회를 제공한다.

청년시민과 청년공무원, 청년의원이 한 팀을 이뤄 일상에서 겪는 문제를 발굴하고 해결 방안을 함께 마련하는 ‘청년랩’도 운영한다. 제안된 정책은 현장에서 작은 실험을 거쳐 효과를 확인하고, 실효성이 입증되면 실제 시정에 반영한다.

청년활동 거점공간도 도시 곳곳으로 확대한다. 빈 점포와 장이 서지 않는 날의 시장, 방학 중 대학 공간, 업무가 끝난 공공시설, 농촌 마을회관 등 기존 시설을 청년들이 활용할 수 있도록 개방한다.

청년정책 통합플랫폼인 ‘C-HUB’는 청년정책추진단이 사업 전반을 조율하고 청년미래보좌역이 청년의 관점에서 정책을 자문한다. 춘천사회혁신센터는 현장 실험과 청년 활동을 지원하며 청년과 행정, 지역사회를 연결하는 역할을 맡는다.

여기에 그치지 않고 청년들이 직접 실험하고 공간을 운영한 경험을 ‘춘천형 청년실험도시 운영 안내서’(오픈 툴킷)로 정리해 다른 지역에서도 활용할 수 있도록 공유할 방침이다.

18일 정부서울청사에서 열린 청년친화도시 지정식에서 육동한 춘천시장이 지정서를 받고 있다. 춘천시 제공

■어떻게 추진하나…2027년부터 5년간 단계별 확대

시는 청년친화도시를 한 부서의 사업이 아닌 시정 전반의 과제로 추진한다. 교육혁신으로 아이들이 춘천에서 배우고 자라는 길을 다지고 대학 연구실에서 태어난 기술이 지역에서 사업이 되는 과정에 청년이 함께하도록 한다. 창업도시를 통해 청년의 아이디어가 기업으로 자라도록 돕고 청년 주거와 문화공간도 넓힐 계획이다.

단계적으로 첫해인 2027년에는 청년들이 활용할 수 있는 도시 공간과 자원, 정책과제를 공개하고 원도심·대학가·농촌 등 3대 생활권에서 실험을 시작한다. 2028년에는 청년 주도의 도시·정책·공간 실험을 본격 확대하고 2029년에는 실험을 통해 확인된 성과를 실제 정책과 사업에 연결한다.

2030년에는 청년과 지역사회가 정책과 공간을 함께 운영하는 체계를 확대하고 2031년에는 청년실험을 상시적인 제도로 정착시킬 계획이다.

육동한 춘천시장은 “2023년 실험도시 선포 이후 한 걸음씩 쌓아 온 노력이 청년친화도시 지정이라는 결실로 이어졌다”며 “처음부터 완벽하지 않아도 된다. 다시 해 볼 수 있는 도시, 청년의 도전을 끝까지 응원하는 춘천이 되겠다”고 밝혔다.

이어 “춘천에서 시작한 청년의 도전이 강원을 넘어 대한민국과 세계를 이끄는 힘이 되도록 춘천이 든든한 출발점이 되겠다”며 “청년도시 춘천이 만들어 갈 더 젊은 춘천을 기대해달라”고 강조했다.

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