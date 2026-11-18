사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 구글의 대화형 인공지능 제미나이 생성 이미지.

결혼을 해야 한다고 생각하는 사람이 늘고, 결혼하면 자녀를 가져야 한다는 응답도 10명 중 7명에 이르렀지만 결혼을 하지 않는 이유로는 여전히 ‘결혼자금 부족’이 가장 많이 꼽힌 것으로 나타났다.

결혼과 출산을 바라보는 시선은 과거보다 나아졌지만 돈이 가장 큰 걸림돌로 남아 있는 것이다.

18일 국가데이터처에 따르면 ‘2026년 사회조사 결과’에서 13세 이상 인구의 55.0%가 결혼을 ‘해야 한다’고 답했다. 2년 전보다 2.5%포인트(p) 늘었다. 2016년(51.8%) 이후 2년마다 이뤄진 같은 조사 가운데 가장 높은 수치다.

다만 늘어난 항목은 ‘하는 것이 좋다’(36.1%→38.7%)에서 나왔다. ‘반드시 해야 한다’는 16.3%로 2년 전(16.4%)과 비슷했다. 결혼을 꼭 치러야 할 의무라기보다 하면 좋은 선택으로 보는 사람이 늘어난 셈이다.

성별로는 남자(60.2%)가 여자(49.8%)보다 10.4%p 높았다. 미혼 남녀로 좁히면 격차는 14.0%p로 더 벌어졌다. 미혼 남자는 43.9%가 결혼을 해야 한다고 답했지만 미혼 여자는 29.9%에 그쳤다.

◆ 결혼 안 하는 이유, 여전히 “결혼자금이 부족해서”

결혼을 하지 않는 이유를 묻는 문항에서는 ‘결혼자금이 부족해서’가 29.0%로 가장 많았다. 결혼자금 부족은 2년 전(31.3%)에도 1위였다.

이어 ‘고용상태가 불안정해서’(15.5%), ‘출산과 양육이 부담되어서’(12.5%) 순이었다. 이 문항은 미혼자만이 아니라 기혼자를 포함한 13세 이상 인구 전체의 응답을 집계한 것이다.

고용 불안을 꼽은 비중은 2년 전 12.9%에서 2.6%p 늘었다. 반면 출산·양육 부담은 15.4%에서 12.5%로 줄었다.

미혼 남녀 모두 결혼자금 부족을 첫손에 꼽았지만 다음 순위는 갈렸다. 미혼 남자는 ‘고용상태가 불안정해서’(14.0%)를, 미혼 여자는 ‘결혼의 필요성을 느끼지 못해서’(20.1%)를 두 번째로 많이 골랐다.

결혼자금 부족을 꼽은 비중도 미혼 남자가 33.7%로 미혼 여자(23.0%)보다 10.7%p 높았다.

결혼 비용에 대한 부담은 결혼식 문화를 보는 눈에도 드러났다. 결혼 비용과 의식 절차 등을 포함한 결혼식 문화가 ‘과도한 편’이라는 응답은 77.9%로 2년 전보다 1.0%p 늘었다. 30대에서는 무려 83.8%에 달했다.

◆ 결혼하면 자녀는 ‘둘’이 이상적

결혼하면 자녀를 가져야 한다는 응답은 70.2%로 2년 전보다 1.8%p 늘었다. 남자(74.5%)가 여자(66.0%)보다 8.5%p 높았다.

한 가정의 이상적인 자녀 수로는 2명이 69.8%로 가장 많았다. 1명(18.4%), 3명(9.0%)과는 격차가 컸다. 평균은 1.89명으로 2년 전과 같았다.

결혼 바깥의 가족 형태를 받아들이는 시선도 넓어졌다. 남녀가 결혼하지 않더라도 함께 살 수 있다는 응답은 67.8%로 2년 전보다 0.4%p 늘었다.

동거는 2012년 45.9%에서 꾸준히 오르고 있다. 결혼하지 않고도 자녀를 가질 수 있다는 응답도 38.1%로 0.9%p 늘었다. 2012년에는 22.4%였다.

한편 이번 조사는 지난 5월 13일부터 28일까지 전국 약 1만9000 표본 가구에 사는 13세 이상 가구원 3만4000여명을 대상으로 이뤄졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지