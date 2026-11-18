경북 안동시는 23일부터 갈라산 긴급벌채사업을 추진한다. 지난해 산불로 피해를 입은 갈라산의 안전사고 예방과 등산로 복구를 위해서다.

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

시는 18일 등산객과 주민들에게 등산로와 사업구간 출입 금지를 당부했다. 갈라산은 지난해 산불 이후 피해목과 고사목 등으로 인한 안전사고 위험이 높아 등산로 입구마다 출입금지 안내판을 설치하고 이용을 제한해 왔다. 긴급벌채사업은 산림 내 고사목과 산불 피해목, 안전사고 우려가 있는 나무를 제거해 등산객과 인근 주민의 안전을 확보한다.

대상 면적은 총 52.9㏊로 작업구간은 6.7㎞다. 사업 구간에서는 벌목 장비와 목재 운반 차량이 수시로 이동하며 벌목과 운반 과정에서 나무가 쓰러지거나 목재와 잔가지가 떨어지는 등 안전사고가 발생할 위험이 있다. 작업이 일시적으로 중단된 경우에도 불안정한 피해목과 벌채목 등이 남아 있을 수 있어 각별한 주의가 요구된다.

시 관계자는 “긴급벌채는 등산로를 즉시 개방하기 위한 사업이 아니라 향후 복구작업을 안전하게 추진하기 위한 사전 작업”이라며 “긴급벌채가 끝나더라도 등산로 복구와 정비가 완료되기 전까지는 출입 제한이 유지된다”고 말했다.

이어 “등산객과 주민은 출입금지를 반드시 준수하고 현장 작업이 안전하게 진행될 수 있도록 협조해 주길 바란다”고 당부했다.

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