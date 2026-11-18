한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다

18일 서울 광진구 광나루 안전체험관에서 강동구 주민들이 완강기 체험을 하고 있다.

18일 서울 광진구 광나루 안전체험관에서 강동구 주민들이 완강기 체험을 하고 있다.

18일 서울 광진구 광나루 안전체험관에서 강동구 주민들이 소화기 체험을 하고 있다.

18일 서울 광진구 광나루 안전체험관에서 강동구 주민들이 소화기 체험을 하고 있다.

18일 서울 광진구 광나루 안전체험관에서 강동구 주민들이 태풍 체험을 하고 있다.

18일 서울 광진구 광나루 안전체험관에서 강동구 주민들이 선박 안전 대피 체험을 하고 있다.

서울 강동구 주민들이 18일 서울 광진구 광나루안전체험관에서 지하철 사고와 지진, 화재 등 재난 상황을 직접 체험하며 위기 대응 요령을 익혔다. 일상에서 발생할 수 있는 각종 재난에 대비해 주민 스스로 대처 능력을 높이기 위한 교육이다.

강동구는 지난 13일과 이날 두 차례에 걸쳐 관내 주민과 동별 직능단체원, 직원 등 총 73명을 대상으로 광나루안전체험관에서 안전교육을 실시했다. 13일에는 암사1·2·3동, 천호1·2·3동, 성내1·2·3동, 길동 등 10개 동이, 18일에는 강일동, 상일1·2동, 명일1·2동, 고덕1·2동, 둔촌1·2동 등 9개 동이 참여했다. 두 차례 교육을 통해 모두 19개 동의 주민과 단체원이 체험에 나섰다.

교육은 이론 강의보다 체험 위주로 진행됐다. 참가자들은 지하철 체험장에서 열차 내 화재 등 비상 상황이 발생했을 때 객실 내 비상인터폰으로 승무원에게 상황을 알리는 방법, 출입문 비상 개폐장치를 사용하는 방법과 승강장 대피 요령을 배웠다. 지진 체험장에서는 실제와 유사한 진동 속에서 탁자 아래로 몸을 보호하고, 흔들림이 멈춘 뒤 신속히 밖으로 대피하는 행동 수칙을 반복해 익혔다.

화재대피 체험에서는 연기가 찬 공간을 가정해 자세를 낮추고 코와 입을 막은 채 유도등을 따라 출구를 찾아가는 훈련이 이어졌다. 소화기 체험에서는 바람을 등진 채 안전핀을 뽑고 노즐을 불이 난 곳으로 향한 뒤 손잡이를 움켜쥐어 분사하는 사용법을 직접 실습했다. 완강기 체험에서는 고층 건물에서 화재로 계단을 이용할 수 없을 때를 가정해 지지대를 고정하고 안전벨트를 착용한 뒤 지상으로 내려오는 과정을 몸으로 익혔다. 완강기는 건물 곳곳에 비치돼 있지만 사용법을 미리 익혀두지 않으면 위급한 상황에서 제대로 활용하기 어려운 장비로 꼽힌다.

이번 교육에는 주민뿐 아니라 동별 직능단체원과 구청 직원이 함께 참여했다. 지역 곳곳에서 활동하는 직능단체원들이 재난 대응 요령을 직접 체득함으로써 실제 상황에서 이웃의 대피를 돕는 역할도 기대할 수 있다는 점에서 의미가 있다.

광나루안전체험관은 2003년 3월 서울어린이대공원 안에 문을 연 서울 최초의 재난안전체험관이다. 지진·태풍·화재 대피, 소화기와 소화전 사용, 완강기를 이용한 건물 탈출, 심폐소생술 등 응급처치까지 20여 종의 재난안전 체험시설을 갖추고 있다. 2007년부터 시민에게 무료로 개방됐으며, 홈페이지를 통한 사전 예약제로 운영된다. 체험 교육은 소방대원의 안내에 따라 시설별로 진행된다. 2010년 문을 연 보라매안전체험관과 함께 서울의 대표적인 시민 안전교육 시설로 운영되고 있다.

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