경북도가 과학기술정보통신부의 대경권 K-UBRC(대학 연계 은퇴자 공동체) 구축사업 공모에 선정돼 4년2개월간 국비 59억원을 확보했다고 18일 밝혔다.

공모 선정은 전액 도비로 운영해 온 K-과학자 사업에 국가 재원이 투입된 첫 사례다. 도는 국비를 바탕으로 K-과학자마을을 국가 브랜드로 육성할 기반을 마련했다.

과학자마을 조감도. 경북도 제공

K-UBRC는 은퇴한 과학기술인이 교육과 주거 기능을 결합한 공간에서 연구·교육 활동을 이어가는 한국형 은퇴자 공동체다. 올해 12월 말 준공을 앞둔 K-과학자마을은 고경력 과학기술인을 위한 연구·정주 공간으로 이번 사업의 거점으로 활용한다.

K-UBRC 구축사업은 로봇·반도체·모빌리티 등 대경권 중점 기술 분야를 중심으로 2030년 12월까지 추진한다. 총사업비는 70억2000만원이다.

K-과학자는 이번 사업에서 지역 기업·대학·연구기관과 협력해 국책 연구기관 유치와 공모사업 대응 등 정책을 자문한다. 연구개발 계획 수립과 협력 과제 발굴에 참여하고 기업의 기술 문제 해결과 연구지도도 맡는다.

도는 올해 K-과학자 사업을 운영해 칠곡군 어린이 과학 체험 공간 확충과 스마트 사회서비스 시범사업, K-UBRC 구축사업 등 국가 공모사업 3건에 선정됐다. 앞으로 K-UBRC를 비롯한 국가 과학기술 정책과 연계해 K-과학자마을을 대한민국 대표 과학기술 진흥 사업으로 육성한다는 계획을 세웠다.

이철우 도지사는 “연구 활동을 지원해 K-과학자마을이 전국 최초 고경력 과학기술인 활용 모델로 자리매김하도록 돕겠다”고 말했다.

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