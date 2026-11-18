배우 구교환이 올해에만 다섯 편의 출연작을 선보인 가운데, 이같은 바쁜 행보를 자영업자에 비유해 눈길을 끌었다.

구교환은 18일 서울 종로구 삼청로의 한 카페에서 진행된 영화 ‘폭설’ 인터뷰를 진행했다.

구교환. 쇼박스

구교환은 지난해 12월 개봉한 영화 ‘만약에 우리’를 시작으로 올해 드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’, 영화 ‘군체’, ‘부활남: 더 레드’, ‘폭설’까지 모두 다섯 작품을 선보였다.

그는 이처럼 짧은 기간에 여러 작품이 공개된 데 대해 “너무 운이 좋은 경우라고 생각한다”고 말했다. 그는 “작품을 촬영할 때 배우가 공개 시기까지 알 수는 없다. 내가 의도한 것은 아니지만 여러 작품이 비슷한 시기에 공개되면서 관객들에게 다양한 모습을 보여드릴 수 있었다”고 말했다.

특히 자신의 왕성한 작품 활동을 자영업자의 영업에 빗대 눈길을 끌었다. 구교환은 “내가 자영업자나 개인사업자라고 생각하면 계속 손님들이 가게에 오는 것과 마찬가지”라며 “그렇다면 ‘이번 달은 쉴게요’라고 하지는 않을 것 같다”고 말했다.

이어 “이 직업을 내 가게라고 생각하는 것이 계속 작품 활동을 하는 이유인 것 같다”며 “나는 아티스트가 아닌 자영업자”라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

연기자라는 직업에 대한 높은 만족감도 드러냈다. 그는 “요즘 정말 행복하다. 연기가 내 직업인데 재미까지 있다”며 “도파민이 돌고 사람들이 좋아해주는데 어떻게 멈출 수 있겠느냐”고 말했다.

주변에서 작품을 너무 많이 하는 것 아니냐며 걱정하는 목소리도 있지만, 자신의 생활을 무리하게 희생하면서까지 일하는 것은 아니라고 강조했다. 구교환은 “근로 시간을 잘 지키고 있고, 내 시간과 여유를 가지면서 삶을 이어가고 있다”고 설명했다.

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