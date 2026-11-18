12·3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 기소된 추경호 대구시장이 18일 1심에서 무죄를 선고받았습니다. 재판부는 윤석열 전 대통령이 표결 저지를 요청했다거나 추 시장이 이를 받아들였다는 점이 입증되지 않았다고 판단했습니다. 무인 탐사선 보이저 1호는 발사 49년 만에 빛으로도 하루가 걸리는 거리에 도달했습니다. 국가데이터처 사회조사에서는 ‘결혼해야 한다’는 응답이 55%로 2년 전보다 늘었고, 미혼 남성(43.9%)과 여성(29.9%)의 응답률은 14%포인트 차이를 보였습니다. 오늘 오후 3컷입니다.

1.추경호 ‘계엄 해제 표결 방해’ 1심 무죄…법원 “저지 요청·승낙 입증 안 돼”

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

12·3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 기소된 추경호 대구시장이 18일 1심에서 무죄를 선고받았습니다. 내란 특검은 당시 국민의힘 원내대표였던 추 시장이 의원총회 장소를 여러 차례 바꿔 표결을 방해했다며 징역 20년을 구형했습니다.

재판부는 윤석열 전 대통령이 추 시장에게 표결 저지를 요청했다거나 추 시장이 이를 받아들였다는 점이 입증되지 않았다고 판단했습니다. 추 시장이 통화 뒤 의총 장소를 국회로 공지하고 실제로 국회에 들어간 점도 근거로 들었습니다. 국민의힘은 “사필귀정”이라며 특검 고발을 검토하겠다고 밝혔고, 더불어민주당은 “민주주의의 퇴행”이라며 판결을 비판했습니다.

2.보이저 1호, 49년 만에 ‘1광일’ 도달…빛으로도 꼬박 하루

1977년 발사된 미국의 무인 탐사선 보이저 1호가 인류가 만든 물체로는 처음으로 지구에서 1광일 떨어진 거리에 도달했습니다. 빛이 24시간 동안 가는 약 259억㎞를 보이저 1호는 49년 2개월에 걸쳐 날아갔습니다. 지금 지구에서 명령을 보내면 보이저 1호에 닿는 데만 하루가 걸립니다.

목성과 토성을 탐사하고 1990년 지구를 ‘창백한 푸른 점’으로 담아낸 보이저 1호는 2012년 성간 공간에 들어섰습니다. 지금도 시속 약 6만1000㎞로 지구에서 멀어지며 주변 자기장 등 관측 자료를 보내고 있습니다.

3.“결혼해야” 55%로 늘어…미혼 남녀는 14%P 차이

국가데이터처가 18일 발표한 ‘2026년 사회조사’에서 13세 이상 국민의 55.0%가 결혼을 해야 한다고 답했습니다. 2년 전보다 2.5%포인트 늘었습니다. 미혼 응답자 중에선 남성 43.9%, 여성 29.9%가 결혼을 해야 한다고 봤습니다. 결혼하지 않는 이유로는 결혼자금 부족(29.0%)이 가장 많이 꼽혔습니다.

이상적인 자녀 수로는 10명 중 7명(69.8%)이 2명을 꼽았습니다. 가장 효과적인 저출생 대책으로는 주거 지원(32.0%)이 1위였고, 청년 일자리 지원(25.7%)이 뒤를 이었습니다. 청년 일자리 지원을 꼽은 비율은 2년 전보다 4.9%포인트 늘었습니다.

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