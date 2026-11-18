중소기업이 생산 현장에서 마주한 기술 문제를 대학 연구진과 함께 풀고, 개발한 기술은 특허와 기술이전, 매출로 연결한다. 기업이 새 기술을 현장에 적용할 수 있도록 재직자 교육도 맡는다. 개교 35주년을 맞은 한국기술교육대학교가 지난 30년간 이어온 중소기업 지원으로 대통령표창을 받았다. 개교 때부터 내세운 실천공학을 강의실과 실습실에서 산업 현장으로 넓혀온 성과다.

한국기술교육대는 18일 충북 청주오스코에서 중소벤처기업부 주최로 열린 ‘2026년 중소기업 혁신 유공’ 시상식에서 기술협력 분야 대학·연구기관 부문 단체 대통령표창을 받았다. 유길상 총장이 시상식에 참석해 표창을 받았으며, 김석준 교수(산학협력단 부단장)도 같은 분야 개인 국무총리표창을 받았다. 중소기업의 기술혁신과 현장 애로 해소, 산학연 협력에 기여한 공로로 대학과 소속 교원이 나란히 정부포상을 받았다.

유길상 한기대 총장이 18일 충북 청주오스코에서 중소벤처기업부 주최 ‘2026년 중소기업 혁신 유공’ 시상식에서 기술협력 분야 대학·연구기관 부문 단체 대통령표창을 받았다. 한기대 제공.

한국기술교육대의 중소기업 지원은 1996년 중소기업 산학협동연구센터를 설치하면서 시작됐다. 이후 중소기업 기술개발 지원사업과 산학연 공동 연구개발, 창업기업 기술개발 사업을 수행하며 기업이 필요로 하는 기술을 함께 개발해 왔다. 지금은 가족회사 1232곳을 기반으로 산학협력단과 창업보육센터, 기술지주회사, 공용장비센터 등 20개 이상의 교내 조직을 연결해 기업을 지원한다.

기업이 기술 문제를 제기하면 학부·학과에 배치된 산학협력 정보담당관 10명이 수요를 파악해 기술자문과 공동 연구개발, 장비 활용 등 필요한 지원을 연결한다. 산학연 협력 플랫폼 ‘K-SOS’도 이 과정에 활용한다. 대학이 집계한 연구·실습 기자재 지원 실적은 1만319건이다.

공동연구의 성과는 특허와 기술이전으로 이어졌다. 대학에 따르면 최근 5년간 기업과 수행한 산학 공동 기술개발 과제 30건 모두 매출 발생, 특허 출원, 기술이전 등 사업화 성과를 냈다. 교육부의 3단계 산학연협력 선도대학 육성사업(LINC 3.0) 기간에는 178건, 13억2582만원 규모의 기술이전 실적을 올렸다. 충남 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 주관대학으로 참여한 첫해인 2025년에도 지식재산권 100여건과 기술이전 50여건의 실적을 거뒀다.

한국기술교육대가 개교 35주년 기념식에서 강조한 평생직업능력개발은 기업 재직자 교육에서 구체화하고 있다. 대학은 LINC 3.0 사업 2차년도에 산업체 재직자 대상 유료교육 233개 과정에 1만2174명이 참여했으며, 무료 과정도 469개를 개설했다고 밝혔다. 천안시, 반도체 장비기업 세메스, 협력사 10곳과 맺은 협약을 바탕으로 운영한 반도체 상생협력 프로그램에서는 281개 기업 재직자 1478명이 무료 교육을 받았다. 지자체와 대학, 장비기업이 협력해 재직자의 기술 역량을 키운 사례다.

학생 교육에서도 산업 현장과의 접점을 넓혀왔다. 이론과 실험·실습을 결합한 실천공학교육에 기업 연계형 장기현장실습(IPP)을 더해 학생들이 재학 중 실제 업무를 경험하도록 했다. 대학이 개교 35주년 기념식에서 공개한 교육부 발표 기준 졸업생 취업률은 82.8%로 전국 4년제 일반대학 가운데 가장 높았다.

청주오스코에서는 20일까지 ‘중소기업 혁신주간 2026’이 열린다. 한국기술교육대 창업보육센터 입주기업인 삼일바이오는 행사 기간 충남 아산의 도고온천수에 바이오 소재를 접목한 스킨케어 브랜드 ‘채윤’의 제품과 시제품을 선보이고 판로 개척에 나선다.

유길상 총장은 “이번 대통령표창 수상은 지난 30년간 대학의 연구 역량과 인프라를 중소기업 현장과 긴밀히 연결해 온 구성원들의 헌신과 산학협력의 결실”이라며 “앞으로도 기업의 목소리에 더욱 귀 기울여 현장 중심의 기술개발과 애로 해소를 지원하고, 유망 창업기업과 지역 중소기업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.

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