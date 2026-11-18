현대차·기아차 등에 연료필터를 제조·납품하는 ㈜케이엠에프(대표 이정구)가 올해 충남 천안시 기업인의 상 종합대상을 받았다. 기술·경영·수출·창업 부문에서도 4개 기업이 대상을 받았으며, 지역 산업 현장을 지켜온 모범근로자 14명도 표창을 받았다.

장기수 천안시장이 18일 천안시청 대회의실에서 ㈜케이엠에프 이정구 대표(오른쪽)에게 올해 천안시 기업인의 상 종합대상을 시상했다. 천안시 제공

천안시는 18일 시청 대회의실에서 장기수 천안시장과 엄소영 천안시의회 의장, 기업인과 근로자 등 100여명이 참석한 가운데 ‘제22회 천안시 기업인의 상’ 시상식을 열었다.

시는 지역경제 발전에 기여한 중소기업과 기업인을 발굴하기 위해 기업 건실도와 경영, 기술, 수출, 기업정신, 일자리 창출, 지역 기여도 등 7개 분야를 심사했다. 케이엠에프는 심사 전반에서 고르게 좋은 평가를 받았다. 부문별 대상은 지엔에스티㈜(기술), ㈜쿡메이트(경영), ㈜웅비기계(수출), ㈜네이피(창업)에 돌아갔다.

우수기업인상은 최용서 제이씨에프 대표, 정우열 ㈜아썸닉스 대표, 조창현 가스켐테크놀로지㈜ 대표, 이은영 ㈜디지털 대표, 이정아 ㈜금명정밀 대표, 원태식 ㈜다원씨티에스 대표 등 6명이 받았다. 시는 모범근로자 14명과 중소기업 지원 유공자 2명에게도 표창을 수여했다.

‘제22회 천안시 기업인의 상’ 수상 기업과 기업지원기관 관계자들.

시는 내년 경영개선보조금으로 종합대상 기업에 2000만원, 부문별 대상 기업에 각각 1000만원을 지원한다. 수상 기업에는 천안시 지방세 세무조사 3년 유예, 중소기업 육성자금 이자보전 대상자 우선 선정, 박람회 참가 등 기업 지원사업 우대 혜택도 주어진다.

이정구 케이엠에프 대표는 “이번 수상을 계기로 지역사회와의 상생협력에 더욱 힘쓰며, 윤리경영과 신기술 개발에 최선을 다하겠다”고 말했다.

장 시장은 “기업의 성장은 경영자의 도전과 근로자의 노력이 함께 이뤄낸 결실인 만큼, 앞으로도 지속적인 성장과 도약을 든든히 뒷받침하겠다”고 말했다.

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