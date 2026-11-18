샤오미코리아가 18일 서울 영등포구 Xiaomi 스토어 IFC몰점에서 신제품 플래그십 스마트폰 Xiaomi 18 Pro Max를 선보이고 있다.

샤오미코리아가 18일 서울 영등포구 Xiaomi 스토어 IFC몰점에서 신제품 플래그십 스마트폰 Xiaomi 18 Pro Max를 선보이며 실시간 통역 기능을 활용해보고 있다. 이번 제품은 후면 디스플레이와 메인·망원 듀얼 2억 화소 Leica 카메라를 탑재한 것이 특징이다.

샤오미코리아가 프리미엄 플래그십 스마트폰 ‘Xiaomi 18 Pro Max’를 국내에 출시하고, 11월 18일부터 사전 판매를 시작한다.

Xiaomi 18 Pro Max는 국내 최초로 새로운 폼팩터의 AI 후면 디스플레이를 적용했다. Leica 듀얼 2억 화소 카메라를 갖췄으며, 후면 화면으로 구도를 실시간 확인하며 셀피와 브이로그를 촬영할 수 있다.

색상은 블랙, 화이트, 벨벳 레드, 코스믹 블루 4종이다. 권장소비자가는 12GB+256GB 모델 209만 9,000원, 12GB+512GB 모델 239만 9,000원이다. 11월 23일까지 전 판매 채널에서 20만 원 할인된 189만 9,000원과 219만 9,000원에 각각 구매할 수 있다.

11월 24일부터 12월 31일까지 공식 첫 판매 기간에 제품을 구매한 고객에게 Xiaomi 18 Pro Max 실리콘 마그네틱 케이스(블랙, 권장소비자가 7만 9,900원)와 Xiaomi 마그네틱 리모트 스탠드(실버, 권장소비자가 9만 9,900원)를 증정한다. 제품은 샤오미코리아 공식 온·오프라인 스토어와 쿠팡, 네이버 브랜드스토어에서 판매된다.

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