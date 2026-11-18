우리 국민 중 결혼을 해야 한다고 생각하는 비중이 2년 전보다 2.5%포인트 올라 55.0%에 달한 것으로 나타났다. 다만 결혼을 해야 한다는 미혼남성이 43.9%였던 반면 미혼여성은 29.9%에 그쳐 성별 격차는 여전했다. 10명 중 7명은 한 가정에 이상적인 자녀의 수가 2명이라고 답했고, 가장 효과적인 저출생 대책으로 ‘주거지원’을 꼽은 사람이 가장 많았다. 학교생활에 만족하는 중고등학생이 2년 전보다 감소한 가운데 청소년의 가장 큰 고민거리는 ‘공부’(35.5%)로 조사됐다.

서울 시내 드레스 매장 앞을 시민이 지나고 있다. 연합뉴스

국가데이터처는 18일 이런 내용을 담은 ‘2026년 사회조사 결과’를 발표했다. 결과를 보면 13세 이상 국민 중 결혼을 해야 한다고 생각하는 비중은 55.0%로 2024년(52.5%)보다 2.5%포인트 증가했다. 결혼을 해야 한다는 인식은 2020년 51.2%, 2022년 50.0%로 낮아졌다가 2024년부터 증가세를 보이고 있다. 결혼을 긍정하는 시각은 남성(60.2%)이 여성(49.8%)보다 10.4%포인트 높았는데 미혼인 경우 격차가 더 커졌다. 결혼을 해야 한다고 생각하는 미혼 남성 비중은 43.9%로 미혼여성(29.9%)보다 14.0%포인트 높았다.

결혼을 하지 않는 이유는 결혼자금이 부족해서가 29.0%로 가장 많았고, 고용상태가 불안정해서(15.5%), 출산과 양육이 부담돼서(12.5%) 순이었다. 미혼남녀 역시 결혼자금 부족에 애로사항을 겪는 경우가 많았는데, 2순위는 달랐다. 미혼남성은 고용상태가 불안정해서(14.0%)가, 미혼여성은 결혼의 필요성을 느끼지 못해서(20.1%)가 결혼을 하지 않는 이유 중 두 번째로 많았다. 결혼하면 자녀를 가져야 한다고 생각하는 비중은 70.2%로 2024년보다 1.8%포인트 늘었다.

한 가정에 이상적인 자녀 수는 2명이라고 응답한 비중이 69.8%로 가장 많았고, 1명은 18.4%였다. 이상적인 자녀 수 평균은 1.89명이었는데 연령대가 낮을수록 감소하는 경향을 보였다.

가장 효과적인 저출생 대책은 주거지원(32.0%)을 첫 손에 꼽는 이들이 가장 많았다. 이어 청년 일자리 지원(25.7%), 일가정 양립 직장문화 조성(12.6%), 돌봄지원(11.4%) 순이었다. 다만, 2024년과 비교했을 때 주거지원 응답 비중은 1.4%포인트 낮아진 반면 청년 일자리 지원 응답 비중은 4.9%포인트 증가했다.

결혼 문화에 대한 생각은 개방적으로 바뀌는 기조가 계속됐다. 남녀가 결혼을 하지 않더라도 함께 살 수 있다고 생각하는 비중은 67.8%로 2년 전보다 0.4%포인트 늘었다. 2012년만 해도 46.6%에 그쳤지만 14년 새 20%포인트 이상 비중이 늘었다. 결혼을 하지 않고도 자녀를 가질 수 있다고 생각하는 비중 역시 38.1%로 2년 전 대비 0.9%포인트 증가했다.

우리 국민(13세 이상) 10명 중 8명 정도(77.9%)는 결혼식 문화가 과도한 편이라고 생각했다. 이는 2년 전보다 1.0%포인트 는 것이다. 30~50대 연령층과 월평균 소득이 높은 가구일수록 과도한 편이라고 응답한 비중이 상대적으로 높았다.

전반적인 학교 생활에 대해 만족한다고 응답한 중고등학교 재학생 비중은 55.5%로 2년 전(57.3%)보다 1.8%포인트 줄었다. 부문별 만족도는 교우 관계가 71.7%로 가장 높고, 교사와의 관계(65.7%), 교육 내용(58.7%) 순이었다. 중고등학생이 공부하는 이유는 좋은 직업(직장)을 갖기 위해서가 74.6%로 가장 높고, 희망하는 대학(원) 진학이 65.3%로 뒤를 이었다. 청소년들이 가장 고민하는 문제는 공부(35.5%)였고, 직업(22.4%), 외모(13.4%) 순이었다. 나이대별로 13~18세 청소년은 공부(49.5%), 외모(17.0%)에 대한 고민이 많았고, 19~24세는 직업(37.1%)와 공부(21.0%)에 대해 고민을 많이 했다.

부모님 노후는 ‘부모님 스스로 해결해야 한다’는 견해가 19.0%로 조사돼 2년 전보다 2.6%포인트 늘어 눈에 띄었다. 여전히 가족, 정부, 사회가 함께 돌보아야 한다는 견해가 56.0%로 가장 많았지만 2년 전(60.3%)보다는 줄었다.

가족 관계 만족도는 자녀와의 관계 만족도가 80.3%로 가장 높았다. 다만 자녀의 부모와의 관계 만족도는 72.2%로 다소 낮았다. 배우자와의 관계 만족도는 남성(79.9%)이 여성보다 10.8%포인트 높았다.

13세 인구 중 전반적인 일상생활에서 스트레스를 받는 경우는 33.8%로 2년 전보다 4.6%포인트 줄었다. 성별로 보면 여성이 36.0%로 남성보다 4.5%포인트 높았다. 지난 1년 동안 한 번이라도 자살하고 싶다는 생각을 해 본적이 있다는 비중은 3.8%로 2년 전보다 1.0%포인트 감소했다. 여성(4.8%)이 남성(2.8%)보다 자살 충동을 더 많이 느끼는 것으로 파악됐다. 자살 충동의 주된 이유는 경제적 어려움(29.1%), 정신적 질환 장애(18.5%), 신체적 질환 장애(15.4%), 가정불화(12.5%), 직장 문제(8.7%), 외로움 및 고독(8.2%) 순이었다.

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