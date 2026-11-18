주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 관련 이미지. 클립아트코리아

이른바 ‘공부 잘하는 약’으로 불리는 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료제 메틸페니데이트의 청소년 처방 규모가 8월에 가장 크고 대학수학능력시험(수능)이 끝난 뒤인 12월에 가장 작은 것으로 나타났다. 특히 지난해 청소년 대상 이 약의 청구 건수 중 절반 이상은 서울과 경기에서 나왔다.

18일 건강보험심사평가원(심평원)이 2021년 1월부터 지난해 12월까지 메틸페니데이트가 처방된 건강보험 청구 명세서를 분석한 결과 15∼19세 청소년의 처방 규모는 연말과 연초에 상대적으로 작은 것으로 나타났다.

연도별 처방 증감 추세를 배제하고 월별 차이를 파악하는 ‘처방 계절지수’(100보다 낮으면 평소보다 처방 규모 작음)를 보면 청소년 지수는 4~10월에 100 이상이었고 11월부터 3월까지는 100 미만이었다. 청소년은 환자 수, 청구 건수, 총투약량 세 지표 모두 8월에 가장 높고 12월에 가장 낮았다. 반면 전체 연령대에서는 11~12월에도 계절지수가 100 이상인 것으로 나타났다.

지역별 처방 규모를 보면 서울이 전국의 29.8%, 경기가 25.4%로 두 지역이 전체 55.2%를 차지했다. 부산은 10.9%로 뒤를 이었다. 세 지역을 합하면 전국 청구 건수의 약 66.0%에 달한다.

지난해 시군구별 청구 건수는 서울 강남구, 서울 송파구, 경기 성남시 분당구, 서울 서초구, 대구 수성구 순으로 많았다. 이들 지역의 청구 건수는 2021년 대비 각각 3.0배, 2.3배, 2.7배, 2.4배, 2.4배 수준으로 늘었다. 다섯 지역은 환자 수와 총투약량에서도 모두 상위 5곳에 들었다.

메틸페니데이트를 처방받은 청소년 규모는 점차 늘고 있는 추세다. 이 약의 청소년 처방 규모는 2021년 2만955명에서 지난해 5만8174명으로 약 2.8배 증가했다. 같은 기간 청구 건수는 17만984건에서 44만641건으로 약 2.6배, 총투약량은 약 595만에서 1624만으로 약 2.7배가 됐다. 세 지표 모두 전체 연령의 증가 폭인 2.5배, 2.4배, 2.6배를 각각 웃돌았다.

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